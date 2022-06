Ultimo giorno in festa per gli alunni delle scuole di Cuneo [VIDEO]

Ultimo giorno di scuola oggi (mercoledì 8 giugno), per i giovani studenti della provincia Granda dalla primaria alla secondaria.

Coinvolti circa 70.000 studenti per circa novanta scuole tra Istituti Comprensivi, scuole primarie e secondarie paritarie e non. Che, dopo i due anni contrassegnati dalla pandemia e dalle sue disposizioni, sono tornati alla tanto agognata 'normalità' (con l'obbligo, ancora, della mascherina).



In tutta la città di Cuneo sono risuonate le risate, i cori di festa e la musica, con gli studenti riuniti in gruppi che hanno approfittato della bella giornata per mangiare insieme all'aperto. Particolarmente commossi e felici i giovani delle quinte, con la testa un po' all'esame di maturità e un po' alle vacanze estive (e, ovviamente, al futuro prossimo).

Nel servizio, i momenti di festa che gli studenti del liceo "Peano-Pellico" hanno organizzato in piazza Europa: