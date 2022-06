Weekend di eventi per famiglie a Pian Munè di Paesana

Sabato 11 giugno e domenica 12 giugno sarà un weekend ricco di eventi per le famiglie

Per tutto il weekend sarete accompagnati lungo i sentieri che circondano Pian Munè dai ragazzi di “In sella ai piedi del Monviso” e dai loro destrieri!

Al mattino sono previste passeggiate a cavallo per ragazzi e adulti, al pomeriggio il battesimo della sella per i bambini. Per informazioni e partecipazione contattare il numero 3456486343.

Domenica 12 giugno, primo appuntamento con l’amico Barbaluc.

Anche il Cantastorie Barbaluc, infatti, partecipa ai Laboratori Didattici di Pian Munè e vi aspetta nel Bosco della Trebulina per raccontarvi, insieme alla sua ghironda, le storie del nostro passato e delle nostre tradizioni.

Tre appuntamenti in un’unica giornata alle ore 11, 12 e 14. Non dimenticarti di chiedere in rifugio il timbro sul Manuale del Giovane Esploratore della Montagna!

Inviate un messaggio whatsapp al 3286925406 per partecipare indicando l’orario.