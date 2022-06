Un anno di esperienze per gli alunni della Scuola primaria di Vicoforte

Gli alunni e le insegnanti della Scuola Primaria di Vicoforte, a fine di quest’anno scolastico, tracciano un bilancio positivo grazie alle numerose iniziative che hanno arricchito l’offerta formativa.

Gli alunni hanno avuto la possibilità di partecipare a lezioni di pallapugno grazie all’associazione ASD Merlesi, baseball con l’associazione JFK di Mondovì e yoga con l’insegnante Giulia Ferrua. L’anno scolastico è terminato con un avvincente torneo di baseball che ha coinvolto le classi quarte e quinte.

Un grazie speciale è rivolto ai genitori che sono intervenuti in classe apportando le loro competenze lavorative e personali: la mamma esperta di educazione ambientale, il nonno apicoltore, il papà infermiere, il papà esperto in astronomia e la mamma esperta di scienze.

Si è confermato un punto di forza del plesso anche la Pedagogia dei Genitori.

Le classi hanno aderito a numerosi progetti: quarte e quinte “Generazioni in gioco” con l’intervento in aula di esperti che in maniera ludica e laboratoriale hanno sensibilizzato i ragazzi ai pericoli della rete; in collaborazione con il CFP le classi quinte hanno partecipato al progetto “Alla scoperta dei talenti” incontrando lo chef Pavarino; le classi quarte hanno incontrato lo scrittore Andrea Maia.

Fondamentale la collaborazione con l’Amministrazione comunale, in particolare con l’assessore Lucia Polleri, preziosa figura di collegamento tra il Comune e la Scuola. Inoltre il Comune è da sempre promotore del concorso “Una merenda fruttosa” per l’educazione dei nostri alunni al consumo di una sana merenda.

Infine attraverso le visite guidate: biblioteca comunale, Santuario (Magnificat), sentieri del Landandè e Bosco delle Scoperte gli alunni hanno fatto esperienza del patrimonio culturale, architettonico e naturalistico del loro Comune.