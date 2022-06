La scuola dell'infanzia di San Michele saluta le famiglie e i suoi alunni con musical e recite

Nelle giornate dell' 8 e del 9 giugno la Scuola dell'infanzia di San Michele Mondovì ha salutato le famiglie ed i bambini e lo ha fatto con due grandi spettacoli: una sezione ha portato in scena un musical sulle note contagiose e trascinanti di Grease. I bambini di 3 e 4 anni si sono trasformati in ballerine e surfisti mentre i bambini dell'ultimo anno hanno interpretato alla grande le coreografie arrangiate dalle insegnanti. Dopo i Canti di commiato, la marcia dei Remigini, e la consegna dei diplomi, gli ultimi balli coreografati hanno sancito la chiusura di un anno ricco di esperienze e soddisfazioni ed hanno strizzato l'occhiolino all'imminente arrivo dell'estate.

Un'altra sezione ha rappresentato lo sbocciare dei fiori, la nascita delle farfalle: allo stesso modo i bambini, fiorellini al loro ingresso alla scuola dell'infanzia, poi bruchi ed infine farfalle sono pronti a spiegare le loro ali e spiccare il volo verso un nuovo inizio, verso la vita che li attende.

Le insegnanti sono orgogliose dell'impegno dei propri bambini, felici che queste occasioni siano di grande divertimento per tutti e crescita per i piccoli protagonisti. Ma la festa per la scuola dell'infanzia non è ancora finita: venerdì sera infatti è stata organizzata una merenda sinoira con le insegnanti e le famiglie presso la Polisportiva di San Michele: cibo condiviso, risate, balli, e un ulteriore sorpresa per tutti: dopo un'entrata in scena molto suggestiva, ecco che i bambini e le loro insegnanti salutano questo anno

scolastico con coriandoli e palloncini liberati nel cielo...

San Michele è questo: amicizia, collaborazione, condivisione, famiglie e Bambini che raccolgono le proposte della Scuola partecipando attivamente e con entusiasmo, ed un'amministrazione presente e sempre prodiga di parole di riconoscimento.

Dunque, buon estate a tutti ed a settembre tutti pronti per un nuovo inizio!

Sarah Cogni