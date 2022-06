"Risolleviamo il sorriso dei bambini": la missione per l'Ucraina che ha coinvolto volontari da tutta Italia, anche dalla Granda

Restituire un sorriso a chi ha perso tutto a causa della guerra, soprattutto ai bambini. Dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina sono tanti i volontari che, anche quando le telecamere si sono spente, hanno continuato in silenzio e con determinazione ad aiutare le persone in difficoltà.

Come l'iniziativa "Risolleviamo il sorriso dei bambini", la missione umanitaria che si è svolta dal 2 al 6 giugno in Polonia, nata per aiutare, consegnando medicinali e attrezzature mediche per le strutture ospedaliere, ma anche beni di prima necessità e fornire assistenza per il trasporto medico dei bambini provenienti dall'ospedale di Leopoli verso i nosocomi italiani.

Ad organizzare la spedizione Małgorzata Siarkowska Bujak (detta Gosia Siara) coordinatrice per l’Italia di missioni umanitarie internazionali (Italia, Polonia, Ucraina), delegata del battaglione Quasar Ucraina, dell’Ospedale Clinico di Leopoli, che ha seguito più di 40 missioni di volontari italiani coordinate dal 1° marzo 2022 ad oggi e Justyna Skarzynska-Sernagalia, delegata del Centro di Educazione e integrazione sociale “Wisla” a Montebelluna.

In viaggio diversi volontari provenienti da diverse zone d'Italia: la Croce Bianca Montebelluna, la Croce Verde Intemelia di Ventimiglia, l'associazione Dr Clown di Padova, la Protezione Civile di Mondovì, il Centro di Educazione ed Intestazione Sociale "Wisła", Volontariato liliova 5, l'Associazione Avis Modugno.

I volontari hanno raggiunto prima le strutture di accoglienza dove hanno consegnato beni alimentari e poi si sono diretti vero i due orfanotrofi di Lublin e Przemyśl dove sono stati organizzati laboratori culturali e musicali per i bambini ospiti.