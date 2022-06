APeveragno è di nuovo tempo di AmiCorti: inaugurata oggi la quarta edizione [FOTO E VIDEOGALLERY]

Al via oggi (venerdì 10 giugno) al Villaggio Cinema del Formont di Peveragno la quarta edizione dell'AmiCorti International Film Festival, appuntamento culturale estivo ormai diventato un classico per il territorio ai piedi della Bisalta e capace di collegarlo al mondo del grande cinema internazionale (e, ovviamente, viceversa).



Il festival inaugurato nel pomeriggio oggi con una conferenza stampa ufficiale - a cui è seguito il 'red carpet' tutto dedicato ai grandi ospiti e, quindi, il vero e proprio taglio del nastro - proseguirà fino al 18 giugno portando nelle sale del Formont 157 proiezione di 70 opere selezionate (di cui 40 in gara).

Presenti per l'occasione Steven Prescod, Deborah Rennard, Al Sapienza e Patrizio Rispo. Oltre ai giurati Nolan Gerard Funk, Gisella Marengo, Roger Rueff, Giacomo Battiato, Andrea Del Boca, Anna Zaneva, Antonino Iuorio, Greta Esposito, Midia Kiasat e Stefano Viada. Oltre ovviamente a Ntrita Rossi (direttore artistico dell'evento) e Gisella Marengo (attrice e produttrice di origine cuneese, presidente onoraria della giuria).



La premiazione ufficiale del cortometraggio vincitore della quarta edizione si terrà giovedì 16 giugno alle 17. In tutti i giorni di festival, però, verrà dato ampio spazio a tante tematiche importanti a livello sociale e culturale, con grande attenzione al ruolo della donna e delle persone con disabilità. Da non perdere le proiezioni del documentario “Ennio”, co-prodotto dalla stessa Marengo, diretto da Giuseppe Tornatore e incentrato sulla figura del maestro compositore Ennio Morricone.

Nel servizio le parole della direttrice artistica: