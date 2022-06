Online il bando per la borsa di studio per la Scuola Estiva delle Storiche

Anche quest’anno il Comune di Cuneo mette a disposizione una borsa di studio (che copre le spese di iscrizione alla Scuola, i materiali didattici, vitto e pernottamento per l’intera durata del corso) per la frequenza residenziale alla Scuola Estiva Società Italiana delle Storiche (SIS), in programma a Firenze dal 24 agosto al 28 agosto, prevalentemente in presenza.

Il tema dell’edizione 2022 è “Genere e capitalismo. Storia e prospettive teoriche” per approfondire le analisi femministe più recenti sul cosiddetto “neoliberismo”, evidenziandone le novità e le specificità, nonché le sfide lanciate al femminismo. Al contempo, con uno sguardo più storico e un’attenzione al contributo delle donne in qualità di pensatrici e politiche attive nei consessi internazionali di gestione dell’economia globale, approfondirà i termini della discussione sul lavoro e il ruolo economico delle donne in tali ambiti nel corso del Novecento e se e come si siano prodotti filoni di riflessione politica ed economica in una prospettiva di genere.

Il bando scade il 30 giugno 2022 ed è riservato a studenti, laureate/i, dottorande/i, dottoresse/dottori di ricerca, assegniste/i. Sarà considerato titolo preferenziale l’essere iscritta/o a un corso di studi dell’Università con sede a Cuneo e/o essere residente oppure nati/e nel Comune di Cuneo; nella valutazione si terrà altresì conto della partecipazione a percorsi di formazione o professionali nell’ambito degli studi di genere e/o delle politiche di pari opportunità o politiche sociali.

Per visualizzare il bando: https://scuolaestivasis.wordpress.com/2022/06/03/borsa-di-studio-sis-comune-di-cuneo/

Per maggiori informazioni: https://scuolaestivasis.wordpress.com/