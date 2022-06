A Caraglio in è in arrivo la “Vijà ‘ntla cort”

Mercoledì 22 giugno l’Associazione Piccolo Teatro Caragliese, sezione “La crica dla vijà”, presenta il nuovo spettacolo della “Vijà ‘nt la cort”: canzoni, poesie, scenette e prose in Lingua Piemontese. L’annuale appuntamento è alla sua ventesima edizione e sarà presentato nel cortile di Aldo Riba, in via Piemonte 12, cortile gentilmente concesso per l’occasione.

“La crica dla vijà” si rinnova continuamente, chi ha lasciato, per motivi di lavoro, e chi si è inserito, ma il desiderio di tutti i componenti è quello di divertirsi e di divertire il pubblico che anno per anno ci segue sempre più numeroso e che apprezza ancora la nostra bella Lingua Piemontese.

L’appuntamento allora è per le ore 21, non mancate! La partecipazione, come di consueto, è gratuita ed in caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà nel Teatro Civico in via Roma.

La serata è stata organizzata con la collaborazione ed il supporto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Caraglio.

Pellegrino – Ël Pelegrin sognant