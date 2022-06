Usi civici, in arrivo la nuova legge regionale. Incarico all'avvocato di Bagnolo Alessandro Paire

Con Dgr del 27 maggio 2022, n. 1-5102, la Giunta regionale ha affidato all’avvocato di Bagnolo Piemonte Alessandro Paire un incarico di supporto e consulenza a elevato contenuto professionale al Presidente della Regione, onorevole Alberto Cirio, ai sensi della Legge regionale 23/2008 per la revisione della normativa in materia di usi civici e domini collettivi.

La materia, con l’avvento della legge del 20 novembre 2017, n. 168 “Norme in materia di domini collettivi”, è stata profondamente innovata a livello statale con necessità di riscrivere la legge regionale piemontese (Legge regionale 29 del 2 dicembre 2009 “Attribuzione di funzioni amministrative e disciplina degli usi civici") anche in ragione dei molteplici interessi coinvolti.

Gli usi civici e, più in generale, le proprietà collettive toccano infatti in maniera sempre più significativa sotto diversi profili (urbanistici, edilizi, economici e finanziari, responsabilità amministrativa e contabile) questioni che spaziano dagli alpeggi alle cave, dalle centrali idroelettriche agli impianti sciistici, dalle acque minerali all’assetto del territorio in generale anche in ragione della loro recente riscoperta in chiave ‘ambientale’ e ‘sociale’.

L’avvocato Paire, esperto dell’argomento a livello nazionale sia in campo accademico che professionale, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche in materia amministrazione pubblica e governo del territorio, nonché ricercatore di diritto amministrativo nell’Università di Genova presso il Dipartimento di Giurisprudenza.