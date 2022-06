Sportelli per il ritiro dei referti ad Alba e Bra: che cosa cambia?

Il ritiro dei referti (prevalentemente di esami di laboratorio) da parte del cittadino può avvenire presentandosi di persona presso gli sportelli delle sedi distrettuali e, in particolare, presso l’ex-Santo Spirito di Bra e l’ex-San Lazzaro di Alba, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00.



È giunta segnalazione che, sia ad Alba che a Bra, vi sia grande affluenza di cittadini presso gli sportelli, in concomitanza con l'orario di apertura degli stessi, un affollamento che si riduce a partire dalle ore 9.30, al termine dell’orario previsto per l’accettazione dei prelievi, fino a cessare nel pomeriggio. In considerazione del fatto che la pandemia da Sars-COV2 ha reso indispensabile ridurre o eliminare le occasioni di prolungata permanenza di gruppi numerosi in ambienti chiusi, situazione spiacevole anche in condizioni extra-pandemiche, l’ASL CN2 provvederà a mettere in atto modifiche strutturali ed organizzative risolvere il problema.



Al fine di accelerare il processo di riduzione dell’affollamento, al quale i cittadini possono contribuire in modo attivo, si ricorda che:



Attualmente, dopo le ore 9.30, vi è una minore affluenza agli sportelli. Presentarsi per il ritiro referti dopo le ore 9.30, in particolare nel pomeriggio, contribuisce a ridurre l'affollamento negli orari precedenti ed evita la "coda" per il singolo cittadino;



Tutti i referti (sia di esami di laboratorio, sia di esami radiologici, sia di visite specialistiche) sono disponibili sul Fascicolo Sanitario Elettronico dei singoli cittadini, consultabile da computer e tablet. Per accedere al Fascicolo, visionare i propri referti e scaricarli è necessario attivare il Fascicolo stesso e possedere la Carta di identità elettronica (CIE) o lo SPID, uno strumento indispensabile per ridurre o annullare la necessità di recarsi presso uno sportello per il ritiro di referti e molte altre pratiche amministrative.



I referti degli esami di laboratorio sono ritirabili presso tutte le farmacie territoriali al costo di euro 1,50 a favore delle farmacie. In questo caso l’utente deve manifestare la propria adesione al servizio al momento dell’accettazione del prelievo (adesione che vale anche per le occasioni successive).