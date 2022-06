Cessano l’attività il dottor Lugliengo a Mondoì e Iacobucci a Dogliani, Bonvicino e Somano

Dal 1° luglio cessano l’attività di Medici di Assistenza Primaria il Dr. Antonello Iacobucci a Dogliani, Bonvicino e Somano e il Dr. Vito Lugliengo a Mondovì

Al fine di non interrompere la continuità dell’assistenza, gli assistiti in carico ai sanitari dovranno effettuare a far data dal 1° luglio la scelta di un nuovo medico tra quelli disponibili nell’ambito territoriale recandosi presso gli sportelli distrettuali muniti della tessera sanitaria e codice fiscale, (delega nel caso in cui non possa presentarsi l’interessato corredata dalla fotocopia del documento d’identità)

La scelta può essere effettuata anche online su www.salutepiemonte.it (il mio medico) accedendo con SPID, CIE o TS-CNS.

Si precisano gli orari degli sportelli distrettuali