Bra, furgone parcheggiato senza freno sfonda vetrina del centro. Ferita una donna

L'incidente questa mattina in via Pollenzo a Bra

Un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi quello verificatosi intorno alle 10.30 di questa mattina, mercoledì 15 giugno, nella centrale via Pollenzo a Bra.

Qui un furgone parcheggiato per una rapida sosta da un ambulante diretto al mercato settimanale si è infatti messo improvvisamente in movimento, forse per una dimenticanza o un malfunzionamento del freno a mano.

Privo di controllo, il mezzo si è messo in movimento andando a sfondare la vetrina di un esercizio commerciale, dopo avere colpito di striscio una donna seduta nel dehors di un vicino bar.

Lievi le conseguenze per la donna, una 70enne residente in città, soccorsa dai sanitari dell’emergenza e trasportata al Dea dell’ospedale di Verduno per accertamenti.

Sul posto anche una pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale di Bra, intervenuta per prestare i primi soccorsi e compiere i rilievi utili a stabilire l’esatta dinamica del sinistro.