Buona la prima: 60 unità cinofile da tutto il mondo a “International Search and Rescue Operation” [FOTO E VIDEO]

Ottimo successo per la prima edizione di “International Search and Rescue Operation”, l'esercitazione internazionale per le operazioni di recupero e soccorso con unità cinofile, tra le macerie e in superficie che si è svolta da mercoledì 8 a venerdì 10 giugno su cinque comuni: Fossano, Centallo, Busca, Boves e Magliano Alpi. L'evento è stato organizzato dai volontari dell’Anfi (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, sezione di Cuneo) in collaborazione con il Coordinamento provinciale di Protezione civile.

La tre giorni si è conclusa con il Memorial “App.sc.cin. Roberto Valdata ed App.cin. Maurizio Leonardi”.

“Una manifestazioni nata per il desiderio di confrontarsi con realtà internazionali e per commemorare la memoria di chi non è più tra noi, ma che è sempre presente nello spirito e nei nostri cuori. È qui che nascono bellissime e ricche esperienze!”, commenta Mario di Vico, presidente volontari Anfi Cuneo

Le esercitazioni continue si sono tenute in sei siti localizzati sul territorio tra Fossano, Centallo, Magliano Alpi, Boves, Salmour e Cuneo: il Castello della Nebbia a Salmour, la discoteca “Cesar Palace”, la caserma degli Alpini “Giovanni Cerruti” a Boves, la Polveriera di Salmour, Cascina Gerbo, il Campo Macerie di Centallo

Impeccabile la gestione dei siti di ricerca da parte dei volontari e dei Finanzieri del Soccorso Alpino di Cuneo.

Il Memorial “App.sc.cin. Roberto Valdata ed App.cin. Maurizio Leonardi” si è svolto con una ricerca in notturna al Caesar Palace, su quattromila metri quadrati di superficie. Diretto dal Brig. Alfredo Zus, vi hanno partecipato quattro Team.

Al terzo posto si è classificato il Team Anfi Torino che ha anche fornito tre volontari pronti a dare supporto al direttore dell’evento.

Al secondo posto si è qualifica la squadra composta dall’ANPAS + Cyno78 Francia.

Al primo posto si è classificata la squadra del S.A.G.F. (Soccorso Alpino Guardia Finanza) di Cuneo.

La cerimonia di chiusura si è svolta sabato ed ha visto la partecipazione di tutti i Team, i volontari, le autorità civili e militari: Dottoressa Marinella Rancurello (Capo di Gabinetto del Prefetto di Cuneo), Capitano Francesco Martone (Comandante della Tenenza G. di F. di Fossano), Tenente Luca Vincenzoni (Vice Comandante del Gruppo G. di F. di Cuneo), Avv. Simona Giaccardi (Consigliere Provinciale Cuneo), Dario Tallone (Sindaco di Fossano) e Roberto Salvatore (Sindaco di Salmour), tutti insieme per sostenere e per condividere il grande affetto lasciato da Roberto e Maurizio. Tutti insieme per donare alle loro famiglie un grande abbraccio a dimostrazione del bene condiviso.

Conclude il presidente dei volontari Anfi Cuneo Di Vico: “Tre giorni di nuove esperienze, nuovi insegnamenti e nuove sfide. Giorni che ci hanno permesso di arricchire le nostre competenze cinofile e non solo. Un grazie particolare va: al Comando Generale della Guardia di Finanza che ha concesso il proprio patrocinio all'evento; al S.A.G.F. (Soccorso Alpino Guardia di Finanza), al personale istruttore della Scuola Alpina della Guardia di Finanza e in particolare al Capo Sezione Addestramento Unità Cinofile Lgt. Valter Levis, indispensabili nel supporto logistico e sempre pronti a dare utili consigli; al Coordinamento Provinciale di Protezione Civile di Cuneo, partner dell'evento e supporto logistico operativo, nella persona del Presidente Roberto Gagna; alla Squadra Droni del Coordinamento Provinciale di Protezione Civile di Cuneo; ai ragazzi degli istituti scolastici della provincia di Cuneo per aver dato la loro collaborazione nella comunicazione con le squadre estere; al Nucleo Cinofili ANFI Torino e al Presidente Pietro Mandia, pronti a dare il loro supporto; al Gruppo Cinofilo "Le Fiamme" di Centallo ed al suo Presidente Gino Bello che con tutti noi ha ideato e collaborato alla realizzazione dell'evento; ai Sindaci di Fossano, Salmour e Boves che ci hanno ospitato; alla proprietà della ex discoteca "Caesar Palace" per la loro disponibilità; infine, a tutta l’organizzazione, i volontari, la logistica, le istituzioni. Senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile.

È stato un immenso arricchimento poter vedere squadre provenienti dal territorio nazionale e squadre di altre nazionalità all’opera (Canada, Francia, Portogallo, Spagna e Slovenia).

Un plauso particolare va al Team del Portogallo il quale ci ha mostrato le importanti operazioni di messa in sicurezza dei siti ed estrazione delle vittime post ritrovamento.

Soprattutto è doveroso rivolgere un ringraziamento ai cani… Loro sono la nostra forza, riescono a tirare fuori il meglio di noi e con la loro pazienza arrivano là dove noi umani non ne saremmo capaci”.