Cuneo: al via la nuova stagione estiva del Melarancio

La Compagnia Il Melarancio è pronta a partire con una nuova stagione estiva di teatro divertente ed emozionante, rivolta ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie.



“Incanti in città”, rassegna realizzata in partenariato con il Comune di Cuneo e con il sostegno di Fondazione CRC, si aprirà il 21 giugno per concludersi l’11 settembre: 9 spettacoli, programmati in parte nei pomeriggi della domenica e in parte in quelli del mercoledì.



Come sempre, precisano gli organizzatori, ci siamo fatti guidare da precisi obiettivi: accogliere il nostro variegato pubblico nel miglior modo possibile cercando di seguirne le preferenze e i gusti, proporre spettacoli accattivanti con i diversi e i ricchi linguaggi del teatro ragazzi e coinvolgere nel progetto Compagnie professioniste che lavorano esclusivamente per un teatro rivolto all’infanzia. Visto l’alto indice di gradimento anche quest’anno all’interno di “Incanti in città” riproponiamo tre spettacoli di Teatro di figura: burattini di tradizione e… novità! Uno spettacolo di marionette pluripremiato e con tappa a Cuneo prima della tournèe all’estero.



La nostra iniziativa di piantumazione di alberi (uno per ogni spettacolo rappresentato sul territorio), continua! Per questa nuova rassegna di “Incanti in città”, riusciremo a piantarne ben 9. Ricordiamo che il progetto URBACT Local Group del Comune di Cuneo di cui la Compagnia Il Melarancio è partner, è iniziato quest’inverno con l’adozione di un piccolo albero simbolo, un carpino di nome Pisolo, ormai cresciuto e che ci accompagnerà per tutta l’estate.



Ad eccezione del primo appuntamento che inaugura la rassegna, previsto per le ore 21,00 presso l’area relax del Santuario degli Angeli, come di consueto in occasione della Festa del Parco di inizio estate, tutti gli spettacoli si terranno alle 17.30 e si svolgeranno all’aperto, nei luoghi già sperimentati con successo negli anni scorsi: Casa del Fiume (piazzale W. Cavallera, 19), Parco La Pinetina (Via G. B. Bongiovanni, 48), Giardini Primo Levi (via L. T. Cavallo, 7), Casa del Quartiere Donatello (via A. Rostagni, 23) e, nel Centro storico, Cortile di Palazzo Santa Croce, sede della Biblioteca 0-18 (Via Santa Maria, 11).

Tutti gli appuntamenti, ad eccezione del primo ad ingresso gratuito, sono con ingresso a pagamento (intero 4 euro dai 10 anni – ridotto 3 euro – gratuito sotto i 3 anni); non si effettua prevendita e sarà sufficiente presentarsi al botteghino a partire da 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. In caso di pioggia gli spettacoli saranno annullati.



Per maggiori informazioni telefonare allo 0171699971 o scrivere a biglietteria@melarancio.com.



Martedì 21 giugno, alle ore 21,00 all’Area relax del Santuario degli Angeli, in collaborazione con il Parco Fluviale Gesso e Stura, inaugurazione della rassegna, in occasione della Festa del Parco di inizio estate, con lo spettacolo Il pianeta lo salvo io del Teatro della Caduta: uno spassoso manuale vivente di eco-ricette sul vivere quotidiano, costruito con ironia e umorismo, che propone divertendo tanti suggerimenti pratici per curare e rispettare la natura (ingresso gratuito).



Mercoledì 29 giugno, alle ore 17.30, alla Casa del fiume sarà ospite la Compagnia Di Filippo Marionette con Appeso ad un filo, spettacolo di Teatro di figura, ricco di semplicità e poesia, che coinvolge, commuove e diverte.



Domenica 10 luglio, alle ore 17.30, al Parco La Pinetina, sarà la volta di Ditta Gioco Fiaba con L’isola del Tesoro, liberamente tratto dal romanzo di Stevenson: uno spettacolo comico e avventuroso dove, tra colpi di scena e misteri da dipanare, attori e spettatori salperanno insieme alla volta di una fantastica “caccia al tesoro”.



Mercoledì 20 luglio, alle ore 17.30, al Cortile di Palazzo Santa Croce, si esibirà Marionette Grilli – Alfateatro con Giandjuia e la farina magica: uno spettacolo di burattini capace di far ridere, pensare e affascinare il pubblico di tutte le età.



Domenica 31 luglio, alle ore 17.30, al Parco La Pinetina, il Pandemonium Teatro presenterà I tre porcellini, in cui la favola tradizionale viene narrata dal punto di vista del lupo: un gioco teatrale in bilico tra interpretazione e narrazione, tra paura e ironia, tra solide pareti e fantasmatiche evocazioni.



Mercoledì 10 agosto, alle ore 17.30, al Cortile di Palazzo Santa Croce, sarà sul palco la Compagnia Pupi di Stac con Cappuccetto Rosso: uno spettacolo di burattini, interpretata nella maniera più classica, rispettandone ogni suggestione. La grandissima notorietà della fiaba, assieme alla chiarissima e semplice morale, fanno di questo spettacolo uno dei titoli più richiesti nel repertorio della Compagnia.



Domenica 14 Agosto, alle ore 17.30, al Parco La Pinetina, chi è rimasto in città potrà trascorrere in compagnia la vigilia di Ferragosto e assistere a Pierino in blues di Nata Teatro: uno spettacolo adatto a grandi e piccini, raccontato da attori e strumenti musicali, in cui si parla di paura, coraggio e voglia di libertà.



Mercoledì 24 agosto, alle ore 17.30, ai Giardini Primo Levi, si potrà assistere a Fiabirilli, uno spettacolo di arte circense, semplice e universale, adatto a grandi e piccini, della Compagnia Claudio e Consuelo.



Da non perdersi infine l’ultimo appuntamento di Domenica 11 settembre, con la festa conclusiva della rassegna: a partire dalle ore 16.00 alla Casa del Quartiere Donatello, la Compagnia Tieffeu, effettuerà il laboratorio Riciclagiocando, in cui tanti materiali di recupero verranno trasformati in burattini, marionette, teatrini ed altre figure e a seguire proporrà lo spettacolo di pupazzi Il Gatto con gli stivali.