Affidati i lavori per la costruzione della nuova scuola a Niella: a settembre al via il cantiere

Diventerà presto realtà il sogno del nuovo edificio che ospiterà la scuola dell'Infanzia e la primaria di Niella Tanaro.

Ieri, giovedì 16 giugno, sono state ultimate le operazioni di fata per l'affidamento dei lavori che dovrebbero partire nel mese di settembre.

"E' una grande soddisfazione per tutta l'amministrazione comunale" - spiega il sindaco Gian Mario Mina - "È risultata vincitrice la ditta Omnia Servitia srl di Pescara e ora sono in corso le operazioni di verifica per la stipula del contratto di appalto. Il cantiere inizierà a settembre 2022. Naturalmente rivolgiamo un grande ringraziamento a tutti i tecnici che hanno lavorato per poter raggiungere questa fase di questo importante progetto per il nostro bellissimo comune".

Il nuovo edificio, come anticipato negli scorsi mesi, sorgerà su un grazioso appezzamento di terreno immerso nel verde, non lontano da via XX Settembre, attuale sede delle scuole; un progetto da circa 2 milioni di euro, possibile grazie anche a un finanziamento della Regione Piemonte.