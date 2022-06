Alba, per riqualificare il Parco Tanaro si pensa alla riapertura del chiosco e a impianti sportivi

Parco Tanaro, un polmone verde che Alba vorrebbe da tempo riqualificare e valorizzare, superando le attuali criticità e cogliendo potenzialità di cui si è consapevoli, ma che sembrano di difficile realizzazione.



Un argomento che torna a farsi avanti ciclicamente, nel dibattito pubblico della capitale delle Langhe. Come periodicamente iniziative vengono assunte per la pulizia di questo importante spazio pubblico. L’ultima quella tenuta in occasione di "Spazzamondo", lo scorso 4 giugno. Ma forse quello che manca è un progetto chiaro e di ampio respiro, sul quale maggioranza e opposizione in Comune sembrano ora voler lavorare.



Del tema si è discusso durante l’ultimo Consiglio comunale, sulla base di un’interrogazione presentata dalla consigliera di Uniti per Alba Anna Chiara Cavallotto.



A risponderle è stato l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Reggio, informato dal collega Marco Marcarino: «Il lungo Tanaro ha problemi di decoro e pulizia dovuti purtroppo ad atti scellerati. L’area interna al parco, oggetto delle attività di Spazzamondo, non presentava una situazione eccessivamente critica, ma sicuramente la pulizia è un’altra cosa».



«Rimane – ha proseguito l’assessore – che vogliamo discutere per un miglior utilizzo anche di questi spazi. Faremo a breve una manifestazione di interesse per offrire in gestione la zona del chiosco presente al suo interno, avendo già recepito l’interesse di alcuni soggetti disponibili ad aprire questa attività. Visto anche il successo che sta riscuotendo il nuovo campo da basket realizzato in zona H pensiamo poi a un rafforzamento vicino al campo pratica di golf. Creare un percorso sportivo al parco Tanaro potrebbe essere un’idea».



«Sollevai la questione già quando parlammo dei parchi presenti ad Alba – ha replicato Cavallotto –. A mio avviso la zona del Parco Tanaro e del lungo Tanaro versano in uno stato di sporcizia e presentano problemi di manutenzione sui quali è urgente intervenire. Mi fa piacere che si stiano avanzando proposte in merito alla gestione del chiosco, così da avere una zona di presidio e di risoluzione di tali problematiche. Più che un nuovo campo da basket, si potrebbe prendere esempio dal parco Parri di Cuneo, luogo di eventi di incontro e confronto con famiglie e giovani, e di sensibilizzazione su varie tematiche. Credo che il Parco Tanaro possa diventare anche così. Cerchiamo di lavorare tutti insieme per dare alla città un parco naturale da fruire, ma non come discarica abusiva».