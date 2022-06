Cuneo, ultima riunione di giunta per Borgna: "Grazie a tutti gli assessori per il supporto di questi anni"

"Si è appena conclusa la mia ultima giunta comunale: grazie a tutti gli assessori per il supporto di questi anni!"



Comunica così Federico Borgna, sindaco uscente della città di Cuneo, sui propri profili Facebook nella mattinata di oggi (giovedì 23 giugno). Insieme ai ringraziamenti sono stati citati tutti i componenti dell'attuale giunta, ma anche gli assessori 'con esperienze passate' e non attualmente in carica come Guido Leda, Gabriella Roseo e Valter Fantino.



Borgna rimarrà ufficialmente in carica come primo cittadino del capoluogo sino al termine dello spoglio del turno di ballottaggio di domenica 26 giugno. A sostituirlo potrebbe essere la vicesindaco Patrizia Manassero o l'ex presidente del circolo 'l Caprissi Franco Civallero, protagonisti del ballottaggio.