Cpr Albania, Bergesio (Lega): "Se confermato, episodio molto grave al Cpr di Gjader"

"Se fossero confermati i fatti riportati dalla stampa sulla visita del Pd al Cpr di Gjader, saremmo davanti a una vicenda molto grave e politicamente inquietante. Secondo la ricostruzione pubblicata, durante l’accesso alla struttura alcuni esponenti dem avrebbero fornito indicazioni ai trattenuti per alimentare ricorsi strumentali e ostacolare l’azione dello Stato. Vanno chiarite subito modalità e responsabilità, perché nessuno può usare questi centri per piegarne le regole a fini politici. Il rispetto delle regole viene prima di ogni bandiera politica, e se davvero qualcuno ha tenuto questi comportamenti, si tratterebbe di un episodio che merita la massima trasparenza". Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio.