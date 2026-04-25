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Cpr Albania, Bergesio (Lega): &quot;Se confermato, episodio molto grave al Cpr di Gjader&quot;
Cpr Albania, Bergesio (Lega): "Se confermato, episodio molto grave al Cpr di Gjader"
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Politica | 25 aprile 2026, 20:00

Cpr Albania, Bergesio (Lega): "Se confermato, episodio molto grave al Cpr di Gjader"

" Il rispetto delle regole viene prima di ogni bandiera politica, l'episodio merita la massima trasparenza"

Cpr Albania, Bergesio (Lega): &quot;Se confermato, episodio molto grave al Cpr di Gjader&quot;

"Se fossero confermati i fatti riportati dalla stampa sulla visita del Pd al Cpr di Gjader, saremmo davanti a una vicenda molto grave e politicamente inquietante. Secondo la ricostruzione pubblicata, durante l’accesso alla struttura alcuni esponenti dem avrebbero fornito indicazioni ai trattenuti per alimentare ricorsi strumentali e ostacolare l’azione dello Stato. Vanno chiarite subito modalità e responsabilità, perché nessuno può usare questi centri per piegarne le regole a fini politici. Il rispetto delle regole viene prima di ogni bandiera politica, e se davvero qualcuno ha tenuto questi comportamenti, si tratterebbe di un episodio che merita la massima trasparenza". Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio.

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