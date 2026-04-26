Amministrative 2026: 19 Comuni alle urne e 37 candidati, tra sfide aperte e corse solitarie

È iniziato il conto alla rovescia verso le elezioni comunali del 24 e 25 maggio: in provincia sono 19 i centri chiamati al rinnovo di sindaci e Consigli.

Un panorama variegato, che alterna sfide a più candidati a casi in cui la partita si giocherà tutta sul quorum, con un solo aspirante in corsa.

Ad Aisone il sindaco uscente Pietro Trocello punta al terzo mandato, sfidato da Renzo Rotatori.

Clima competitivo anche a Benevello, dove sono tre i candidati: Mattia Morena, Marina Rinaldi e Gianluca Calabrese.

Diverse le riconferme annunciate: Federica Lanteri a Briga Alta e Beppe Ruaro a Caprauna tornano a chiedere fiducia agli elettori, mentre a Rossana si ripresenta Giuliano Degiovanni.

A Costigliole Saluzzo, intanto, il sindaco Fabrizio Nasi è al momento l’unico candidato in attesa della verifica definitiva delle liste.

Corsa senza avversari a Carrù per Nicola Schellino, sindaco uscente, così come a Cortemilia, dove si presenta una sola lista guidata da Marco Zunino.

Situazione analoga a Narzole: qui il testimone passa dalla sindaca Paola Sguazzini al suo vice Livio Taricco, unico candidato con una lista in continuità.

Più articolata la sfida in altri centri. A Castiglione Tinella saranno tre le liste in campo, così come a Elva, dove si confrontano Dario Falcone, Claudio Arneodo e Manuela Mattalia. A Peveragno il confronto è a tre tra Enzo Tassone, il sindaco uscente Paolo Renaudi e Pierangelo Mattalia.

Sfida a due, invece, a Diano d’Alba tra Paolo Olivero e Cristina Taricco, e a Roaschia tra Maurizio Paoletti e Gian Marco Ghibaudo. A Priero si contrappongono il sindaco uscente Alessandro Ingaria e Pierluigi Barattero, mentre a Santo Stefano Belbo il duello è tra la prima cittadina Laura Capra e Francesco Galluccio.

A Magliano Alpi, dopo il commissariamento, si torna al voto con due candidati: Michela Tomatis e Francesco Belgrano. Anche a Treiso la corsa è a tre, con il sindaco Andrea Pionzo sfidato da Giuseppe Barone e Bianca Mascolo.

Riflettori puntati infine su Verzuolo, il Comune più popoloso tra quelli al voto, dove si confrontano il vicesindaco Mattia Quaglia e il capogruppo di opposizione Valentino Inaudi.

In tutti i casi, resta ora da attendere l’esito della verifica delle candidature: ma il quadro politico, a un mese dal voto, è ormai delineato.