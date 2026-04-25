Il politico cuneese Filippo Blengino denuncia: "Aggredito con lo spray al peperoncino al corteo del 25 Aprile"

Il segretario dei Radicali Italiani, il cuneese Filippo Blengino, ha raccontato di essere stato aggredito a Roma, insieme ad alcuni compagni di partito, durante la manifestazione per il 25 Aprile.

“Durante la manifestazione del 25 aprile a Roma – si legge in una nota dei Radicali – il nostro segretario Filippo Blengino, insieme alla tesoriera, al presidente e ad alcuni attivisti, è stato aggredito da militanti di estrema sinistra. Come ogni anno, ci siamo presentati con le bandiere di alcuni popoli oppressi che oggi resistono, a partire da quella ucraina. Lo abbiamo fatto consapevoli di cosa significhino davvero Resistenza e antifascismo. Siamo stati accerchiati, colpiti con calci, sputi e spray al peperoncino, al punto da rendere necessario l’intervento della Polizia e di un’ambulanza".

Blengino sarebbe stato portato in pronto soccorso.