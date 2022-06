Fossano e Cervere danno l'addio a Gianni Della Valle, già volontario Croce Bianca e Anpas

Fossano e Cervere danno l'addio a Gianni Della Valle, instancabile attivista e volontario prima Croce Bianca e poi Anpas.



Classe 1952, Della Valle, parallelamente al suo impegno lavorativo in ambito bancario, ha praticato per molti anni attivismo nella Croce Bianca di Fossano, per la quale aveva ricoperto anche il ruolo di Presidente di sezione.



Oggi ricopriva la carica di consigliere Anpas Piemonte nonché istruttore e formatore, specializzandosi in progettazione e realizzazione di situazioni simulate.



Una ex collega di associazione, che lo conosceva molto bene, contattata dal nostro giornale, lo descrive come una "gran bella persona" e ancora: "è stato colui che ha portato nella nostra realtà degli anni 2000 o poco più la cultura della formazione nel volontariato. É stato il pioniere dei corsi di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation). Ricordo di aver partecipato con lui ad un corso per istruttori a Salsomaggiore nel primo anni 2000. É stato soprattutto un grande risolutore di problemi e un appassionato amante della propria famiglia!"



Della Valle lascia la moglie Anna Maria Giorgis e i figli Andrea e Alessia.



Le esequie si terranno lunedì 27 giugno alle 16 nella chiesa dello Spirito Santo a Fossano, mentre domenica 26 alle 19 verrá recitato il rosario nella medesima.