Bra: parcheggi gratis per l'arrivo dei saldi

In concomitanza con l'avvio dei saldi, accogliendo la richiesta della locale Associazione commercianti, l'Amministrazione comunale di Bra ha deciso di sospendere per due sabati il pagamento dei parcheggi in zona blu.

In particolare, la sosta in città sarà gratuita anche negli stalli a pagamento nelle giornate di sabato 2 e sabato 9 luglio 2022.

L'intervento si pone l'obiettivo di "venire incontro alle esigenze dei commercianti, agevolando la possibilità degli avventoridi trovare più agevolmente parcheggio in prossimità degli esercizi commerciali del centro cittadino".