In data odierna è stata revocata l’Ordinanza 154/2022 con cui si imponeva il divieto di utilizzo dell’acqua per scopi potabili, senza previa bollitura, nelle aree servite dall’acquedotto in Frazione Merlo.

A breve l’Ordinanza di revoca, firmata dal Sindaco Luca Robaldo, sarà disponibile sull'Albo Pretorio comunale.