Risonanza magnetica KO al Santa Croce per l'allagamento del quadro elettrico

Tanti i danni, diretti e indiretti, causati dalla pioggia torrenziale scesa ieri su tutta la provincia Granda.

Tra quelli indiretti c'è anche l'allagamento del quadro elettrico dei due apparecchi per la Risonanza Magnetica dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. Ieri i due macchinari hanno smesso di funzionare, andando di fatto in black out. L'intervento degli elettricisti interni all'ospedale ha permesso di ripristinarne uno in tempi rapidi. Già stamattina è stato messo in funzione e sta lavorando.

Il secondo macchinario pare aver subito danni maggiori, tanto che è stato necessario chiedere l'intervento dei tecnici della ditta, che sarà, però, solo domani. Saltati, quindi, diversi appuntamenti. Dall'ospedale si sta procedendo con la riprogrammazione dell'esame e, in caso di particolare urgenza, sullo spostamento verso altre strutture.