Cuneo: venerdì 8 luglio inaugura il Rondò dei Talenti

Il momento è arrivato, il Rondò dei Talenti - il nuovo polo educativo della città di Cuneo ideato dalla Fondazione CRC e dall'amministrazione comunale - inaugurerà ufficialmente venerdì 8 luglio alle 18.

Prima del taglio del nastro, avrà luogo lo spettacolo di danza area "Pensa verticale". Quindi, successivamente, l'apertura alle visite degli spazi a disposizione.

Il cantiere per la realizzazione del Rondò - assegnato alla Fantino Costruzioni - , ubicato in via Luigi Gallo, è partito ufficialmente nel marzo 2021. L'obiettivo era creare un nuovo spazio dedicato alla comunità e riservato a laboratori sui temi dell'educazione e dell'innovazione.

Nel dicembre scorso la III^ commissione consiliare della città si è vista presentare dall'allora vicepresidente della Fondazione d'ingresso al Rondò. L'intenzione della Fondazione è stata quella di rendero questo spazio "il più bello di Cuneo".