Open Baladin Cuneo inaugura il Concorso Miss Provincia Granda 2022

Il nuovo format Miss Provincia Granda non è il classico concorso di bellezza, è un Contest atto a promuovere i talenti delle proprie donne nella cornice delle splendide città della Granda.



Possono partecipare tutte le ragazze con età compresa tra i 15 e i 26 anni, il cui obiettivo è mettersi in gioco e valorizzare i propri talenti. È richiesta una presentazione o un numero di spettacolo come canto, ballo, recitazione per il momento in cui si dovrà presentare il proprio talento oltre alle basi di portamento in passerella per le sfilate.



Le miss sfileranno per presentarsi con l’outfit dello sponsor, scenderanno in passerella con il look da serata glamour e un’ultima volta con il look in abito da sera.



Mario Piccioni, direttore artistico “… le ragazze potranno vincere una crociera sul Mediterraneo su un’Ammiraglia Costa Crociere, dove si terrà la serata finale del concorso ed eleggeremo la Miss Provincia Granda 2022. Ad ogni tappa 12 ragazze concorreranno con il proprio Talento, Passione o Sogno nel Cassetto per diventare la Miss 2022. Ad ogni serata eleggeremo 3 miss: la prima classificata parteciperà alla serata finale per contendersi il titolo di Miss Provincia Granda 2022 tutte le altre ragazze potranno partecipare alla tappa successiva per tentare di vincere il nostro talent”.



La finale del concorso Miss Provincia Granda si terrà durate la crociera sul Mediterraneo dal 27 al 30 ottobre sulla Costa Fortuna. Parteciperanno tutte le Miss che hanno vinto il titolo Miss Provincia Granda della città ospite.



Per maggiori informazioni https://www.missprovinciagranda.it/