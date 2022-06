Il dentista Gianfranco Devalle è il nuovo presidente del Rotary Saluzzo

Gianfranco Devalle è il nuovo presidente del Rotary Saluzzo. Ha indossato il collare presidenziale e la spilla del ruolo nella serata all’Agriturismo “La Gallina Bianca” dove è avvenuto il passaggio di consegne con il presidente uscente Cesare Pallo. Al past president sono andati i primi ringraziamenti del neoeletto, uniti a quelli per Luigi Fassino presidente incoming e responsabile delle relazione esterne.

“Sono onorato dell’incarico al vertice di questo prestigioso club, nato a Saluzzo nel 1956, onorato per la sua storia, per i suoi soci, per l’atmosfera di vera amicizia e per l’impegno di tutti noi di mettersi a disposizione degli altri”. Rotariano dal 2002 Devalle ha fatto ingresso nel sodalizio grazie a Francesco Manna e al padrino Luciano Zardo.

Medico dentista da più di 30 anni, sposato con Graziella, padre di Margherita ha partecipato a molte iniziative sociali e solidali di volontariato in Africa e in India, in aiuto a popolazioni disagiate. “Da tutto ciò ho imparato che mettendo a disposizione del prossimo tempo e risorse possiamo essere persone migliori” come dice il pensiero del fondatore del Rotary International Paul Harris.

La prospettiva data al suo mandato è l’ impegno del club a lavorare in sinergia con le associazioni del territorio, senza dimenticare il più ambizioso dei progetti del sodalizio internazionale Rotary End Polio Now, per l’eradicazione della polio nel mondo, a cui il club saluzzese ha sempre dato grande adesione.

Per l’anno in carica Devalle firma il progetto “Casa Rotary”: l’affitto di un alloggio a Manta messo a disposizione da Luisa Borrega – spiega - per ospitare una famiglia dell’Ucraina. Un progetto biennale che coinvolgerà il presidente incoming Fassino, già coinvolto nella sistemazione dell’alloggio come l’architetto Giorgio Rossi. L’inserimento della famiglia nella vita sociale, scuola e lavoro sarà seguito dalla Cooperativa Armonia.

Tra i primi servici annunciati, un concorso letterario legato al progetto distrettuale e in cui è coinvolto il Rotarac saluzzese presieduto da Luca Madala. La narrazione avrà come sfondo storico culturale il Marchesato di Saluzzo, in particolare la figura di Margherita de Foix: una tinta rosa per il sodalizio.

Il presidente Cesare Pallo, ha ceduto il ruolo con l’elenco delle azioni in cui è stato in prima linea. Tra le più significative l’aver appoggiato l’acquisto di quaderni Educazione civica, un tassello importante nella formazione dei cittadini di domani. I diari sono donati all’Amministrazione per gli alunni delle Medie.

In collaborazione con gli altri club Rotary del Gruppo Monviso nel progetto “Il Rotary ricarica il territorio e tutela l'ambiente” e in sinergia con l’azienda Iscat, si è concretizzata la donazione di colonnine per la ricarica delle bici elettriche. Sono sei per ogni club aderente e vogliono dare – sottolinea Pallo - nuova forza green al turismo e ambiente. La consegna delle colonnine è già avvenuta il 6 maggio presso l’Ascom, destinate a strutture ricettive del territorio. Una sarà collocata presso la futura porta di Valle di Saluzzo, in allestimento in piazza Buttini, ha annunciato l’assessore alle attività produttive Francesca Neberti con il ringraziamento per l’iniziativa. Tra i vari momenti della serata, a cui ha partecipato il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Saluzzo, il capitano Davide Basso, il conferimento del titolo di socio onorario del Rotary Saluzzo al dottor Luigi Perotti.

Una alternanza nel direttivo del club: dopo sette anni lascia il ruolo di prefetto Carlotta Gastaldi che cede l'incarico a Cinzia Aimone.