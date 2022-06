Viaggio nel tempo a Chiusa di Pesio: torna Flamulasca

Sabato 9 e domenica 10 luglio torna a Chiusa Pesio l’appuntamento tra archeologia e cultura più atteso dell’anno: il Viaggio nel Tempo dell’associazione Flamulasca.

La rievocazione storica, che si terrà al villaggio della Roccarina, prevede laboratori per bambini, allenamento piccoli guerrieri, living History e rappresentazioni di scene quotidiane a cura dei rievocatori.

Sono attesi al villaggio numerosi clan provenienti da altre Province che parteciperanno alla festa inscenando con i guerrieri locali battaglie e altri momenti di vita quotidiana.

“La rievocazione, quest’anno, ha come tema principale le alleanze tra le tribù - spiega la presidente dell’associazione Agnese Mattalia-. Per questo nelle rappresentazioni ci saranno i matrimoni, un tipo di legame che spesso veniva utilizzato per rafforzare le alleanze tra popoli”.

Tra le rappresentazioni proposte ci saranno il duelli tra guerrieri per guadagnarsi la mano della figlia del capo e poi una scena di caccia al cinghiale durante la quale uno dei cacciatori resterà ferito gravemente e, una volta riportato al villaggio per le cure, morirà.

“Questa vicenda ci offrirà la possibilità di mostrare al pubblico come veniva celebrato il rito funebre nell’antichità - spiega Mattalia -. Dopo la preparazione della pira le ceneri del cacciatore verranno portate alla necropoli ricostruita nel villaggio a cura della Soprintendenza”.

Sabato 9 luglio il villaggio aprirà al pubblico alle ore 14,30 e resterà aperto fino alle 23.

Per tutta la durata dell’evento ogni abitante del villaggio continuerà le sue attività quotidiane per regalare a tutti l’emozione e l’atmosfera di un vero e proprio viaggio nel tempo.

Al pubblico verranno proposte attività e intrattenimenti di vario tipo e, dalle ore 20 alle 23, sarà possibile gustare la grigliata di carne grazie al servizio esterno a cura del Bar Design di Davide Frau.

In serata, in un villaggio illuminato, i guerrieri si riuniranno in cerchio per raccontare storie di guerra e di pace che incanteranno il pubblico.

Domenica 10 luglio il villaggio aprirà alle ore 10 e resterà vivo fino alle 18.30, continuando le attività della giornata precedente.

Anche in questa giornata sarà attivo il servizio bar esterno dove si potranno gustare panini di vario tipo.