Spaccata al centro Samsung: 34enne condannato in direttissima a 8 mesi di reclusione

Otto mesi di reclusione e 100 euro di multa. E’ la condanna per furto aggravato che il Tribunale di Cuneo ha inflitto questa mattina (giovedì 30 giugno) a Zouine Abderrahim, classe 1988, cittadino marocchino domiciliato a Cuneo, finito a giudizio con rito direttissimo.

L’uomo è in carcere dallo scorso 5 giugno, quando era stato arrestato per il furto con spaccata commesso in quella notte ai danni del Centro Samsung di via Silvio Pellico a Cuneo ( leggi qui ).

L'allarme era scattato attorno alle 4, quando una pattuglia della Squadra Mobile della Polizia di Stato aveva trovato il vetro della porta di ingresso completamente sfondato da un blocco di cemento – la base di un ombrellone – utilizzato per la spaccata.

Quello che il Tribunale ha ora giudicato essere il responsabile del furto – l’uomo era difeso dall’avvocato Carmine Maiorano, giudice Giovanni Mocci, pubblico ministero Attilio Offman – venne subito individuato e messo agli arresti in carcere.