Conto alla rovescia per il ritorno di "Mondovì e Motori", con un'edizione dedicata ai Bertone [FOTO]

Conto alla rovescia con l'appuntamento dell'estate monregalese di “Mondovì e Motori – Weekend con le Vecchie Signore”. E' stata presentata ieri, giovedì 30 giugno, nella cornice del cortile delle ex Orfane di Piazza, sede del rinnovato museo della stampa, gestito da Noau -Officina Culturale, l'edizione 2022 che si concilierà con uno dei più esclusivi marchi del mondo dell’automobile. Un appuntamento nell'appuntamento: oltre al ricco calendario di appuntamenti, infatti, l'evento è stato occasione per presentare il secondo volume della collana "La storia siamo noi", edito da CEM. Dopo il libro dedicato ai "Fratelli Ceirano", scritto dal compiato collega giornalista Raffaele Sasso, è stato presentato il secondo volume, redatto dal giornalista Gianni Scarpace, dedicato a “I Bertone”. Mondovì celebra così la sua passione per i motori e per i grandi che ne hanno fatto la storia. "L’occasione di scrivere di geniali carrozzieri ed inventori delle forme che hanno fatto la storia dell’auto è una sfida ed una responsabilità", - ha detto Scarpace - "Da Mondovì parte la scintilla della passione, parte la storia dei Bertone, con Giovanni che si divide tra la campagna dove nasce e abita, muovendo i primi passi lavorando nell’officina nel quartiere Altipiano. Il figlio Nuccio trasformerà la forma artigianale in industria e la sua creatività diventa del pianeta intero". Ieri alla presentazione, due 'chicche' per i partecipanti: la video intervista di Scarpace con Giorgetto Giugiaro che afferma "senza Bertone avrei fatto un altro mestiere" e la presenza della figlia di Nuccio Bertone, Marie-Jeanne, architetto e presidente della Fondazione Nuccio Bertone. IL RESTAURO DELLA Fiat X1/9 Protagonista assoluta della giornata la Fiat X1/9, parte del progetto di restauro (LEGGI QUI), nato grazie ad Enzo Garelli, e che ha coinvolto gli studenti delle scuole superiori “Cigna – Baruffi – Garelli” e “CFP Cebano Monregalese” e con il prezioso apporto di due “maestri” restauratori, quali si possono definire Stefano Mirto e Marino Musso. "Anche io sono stato un allievo dell’Istituto Professionale Garelli e questa iniziativa la sento in modo particolare", racconta Enzo Garelli. - "Proseguiremo il prossimo anno con il restauro di un nuovo mezzo". IL PROGRAMMA La sedicedima edizione si svolgerà dal 29 al 31 luglio. Nel monregalese tornaranno le "vecchie signore", raduno di sole auto storiche dai primi del '900 al 1940, un evento nato grazie alla passione di Mario Garbolino, patron dell'evento. Oltre 50 equipaggi da tutta Europa sono attesi nelmonregalese. All'interno del programma ci sarà poi il "Raduno di supercar" che la domenica si troveranno per òa "Salita in quota" da Mondovì fino a Prato Nevoso.

La tre giorni di fine luglio, vivrà naturalmente anche la parte dinamica, con le “Vecchie Signore” pronte a sfilare sulle strade di Mondovì e di Prea, nonché toccando il bellissimo centro di Roccaforte Mondovì e di Vicoforte. Una kermesse che è da sempre stata apprezzata dal mondo delle auto d’epoca, dimostrazione sono i diversi riconoscimenti raggiunti grazie all’ASI (Automotoclub Storico Italiano). Uno su tutti la “Manovella d’Oro”, ambito premio vinto anche durante il 2021. "Siamo pronti anche per questa edizione, che porterà nel nostro territorio, numerose vetture dall’elevato valore storico. Come di consueto, prenderanno parte alla tre giorni dedicata alle Vecchie Signore, esemplari costruiti prima del 1940 e regolarmente iscritti al registro ASI", ha detto il patron Mario Garbolino. - "In chiusura un ringraziamento al club Ruote d’Epoca Riviera Dei Fiori, in quanto parte integrante di questo progetto". SUPERCAR

Attesa anche per l’evento supercar, che quest’anno richiamerà il marchio Bertone. Un evento che inizierà nella giornata di sabato, dove le Lancia Stratos partecipanti alla “Grande Passione” in memoria di Vanni Fenoglio, sfileranno nella serata in Piazza Ellero a Mondovì, dopo la presentazione di auto ed equipaggi in costume d’epoca. La domenica sarà invece dedicata ai numerosi collezionisti e appassionati che giungeranno a Mondovì con le vetture presenti a marchio torinese, raggruppandole nella cornice di Piazza Maggiore di Mondovì Piazza, per poi prendere parte ad un esclusivo evento dinamico. "È un qualcosa di particolare, fatto per celebrare al meglio la storia di un’icona del mondo dell’auto", racconta Davide Peruzzi, uno tra i membri portanti del comitato. "Il sabato tributeremo la Lancia Stratos, nel ricordo di un amico del mondo dei motori e delle auto storiche. La domenica, accoglieremo i possessori di auto Bertone, per accompagnarli in un fantastico tour alla scoperta del nostro territorio. Dopo l’accoglienza delle vetture, ci sarà il pranzo nella bellissima Mondovì Piazza, al quale seguirà una simpatica prova di abilità che permetterà ai partecipanti, seguendo l’itinerario prefissato, di raggiungere Prato Nevoso".