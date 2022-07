Carabinieri Forestali in bicicletta nelle aree verdi di Cuneo

Un nuovo servizio istituzionale è stato da poco integrato nelle attività delle Stazioni Carabinieri Forestali di Borgo San Dalmazzo, Cuneo e Caraglio, le quali infatti svolgono ora, a rotazione e con cadenza settimanale in giorni e orari maggiormente affollati, un pattugliamento ciclomontato.



L’esperimento coinvolge il territorio del Parco Fluviale Gesso e Stura che tra prati, pendii e una rete di collegamenti e percorsi ciclo-pedonali di circa 100 km, offre oltre 5.000 ettari di “verde” accessibile ai cittadini e fruibile da utenti di ogni fascia d’età. Ma i “Carabinieri in bicicletta” si spingono anche al di fuori del Parco fluviale, offrendo il medesimo servizio anche nel nuovo parco urbano “Parri” di Cuneo e nell’area verde di viale Angeli.



A tutela dei valori ambientali e naturalistici nonché delle esigenze dei cittadini che fruiscono delle aree verdi, i Carabinieri Forestali svolgono il loro servizio di vigilanza anche con tale modalità agile, sostenibile e discreta per immediato supporto agli utenti, per rispondere alle loro istanze, segnalazioni e richieste di informazioni.



La prevenzione, la sollecita e corretta informazione, la prossimità e la sicurezza dei cittadini, che sono da sempre i target dell’Arma, si pongono quali principali ragioni d’essere anche del nuovo pattugliamento ciclomontato.