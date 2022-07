Il tango si prende la scena, alle Terme di Lurisia, con un festival dedicato

Torna in scena a Lurisia al Palaterme, da venerdì 8 a domenica 10 luglio Il Cuneo Tango Festival. E' la VIII edizione della kermesse dopo lo stop di due anni per pandemia e propone un programma fatto di serate di ballo, di milonga, stage formativi e momenti di ballo oltre a lezioni gratuite di avvicinamento al ballo più rappresentativo del Rio della Plata.

Organizzatori dell’evento sociale che porta sulla pista tutto il fascino e il coinvolgimento della danza argentina due associazioni della provincia di Cuneo: Tango de Buenos Aires e Somos Tango.

Sono attesi numerosi ballerini da tutta Italia e dall’estero, annunciano Cecilia Diaz e Oscar Gauna maestri argentini da 10 anni a Cuneo, che hanno pensato al Festival come evento sociale per far conoscere il tango a chi non lo pratica e per approfondirlo attraverso stage e serate.

Tra gli ospiti Gioia Abballe e Simone Facchini, la coppia più riconosciuta a livello internazionale. A fare musica saranno due famose orchestre :Tango Spleen Orquesta e Ruben Peloni y Los Tanturi e, ogni serata, avrà un dj diverso per la selezione musicale: venerdì Barbara D'Agostino (Asti) e sabato Odysseus Dada (Seul).

A chiudere le serate danzanti domenica: Oscar Dario (Paraná - Argentina) e un piccolo spettacolo della Compagnia Somos Tango.