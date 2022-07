Tante proposte per trascorrere nella Granda questo fine settimana di luglio

Questi sono alcuni eventi organizzati per questo fine settimana e molti si svolgeranno all’aperto: consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione in caso di maltempo.



Le iniziative in calendario per questo fine settimana sono organizzate secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19.



Tutti gli eventi li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net.



- Paesi in festa

La Sagra dell’Albicocca Tonda si svolgerà sabato 9 e domenica 10 luglio nel borgo antico della collina di Costigliole Saluzzo. Durante la manifestazione i visitatori potranno scoprire gli scorci mai visti, entrare in luoghi che spesso non sono aperti al pubblico, incontrare i produttori lungo le vie seguendo il ritmo delle canzoni e delle musiche. Sabato 9 luglio sono in programma alle 15.30 l’esibizione di Padel, alle 16.30 passeggiata sul sentiero dei Sarvanot sulla collina di Costigliole e illustrazione progetto “Storie di Terra”, alle 18 premiazione torneo Padel e aperitivi della Tonda, alle 20.30 cena dell’Albicocca e serata in musica. Domenica 10 luglio alle 9 apertura fiera con mercatini con vendita albicocche e prodotti agricoli locali, mostra fotografica, mostra trattori d’epoca nel borgo antico. Dalle 9,30 visita su due ruote ai frutteti della Tonda e itinerari in collina, alle 10.30 convegno, alle 12.30 pranzo, alle 14.30 visite al frutteto collinare del Borgo, giochi per bambini, visite guidate agli “Affreschi di Hans Clemer e borgo medioevale”. Nel pomeriggio intrattenimenti musicali con i Cantori del Re e Jack Lingua nel Borgo.

Nella frazione di San Pietro di Govone la tradizionale festa patronale di San Pietro si conclude sabato 9 luglio alle 20 con la sagra delle tagliatelle alla sanpietrese e un ricco stand gastronomico. Alle 21 suonerà l’orchestra Meo Tomatis. Tutte le info: www.facebook.com/plocosanpietro



A Piobesi d’Alba nel fine settimana è in programma la Festa Patronale “Madonna del Carmine”. Sabato 9 alle 20 si mangerà e si ballerà con la cena “Raviore latino-americane”. È gradita la prenotazione. L’evento sarà animato dal gruppo “Manos Arriba”, a fine serata a tutti i partecipanti saranno servite le penne all’arrabbiata. Domenica 10 luglio si aprirà alle 8.45 con il Raduno auto storiche “La rapida piobesina”. In piazza San Pietro è fissato il ritrovo e la partenza per il giro turistico nel Roero. La festa riprenderà alle 20 con “Qua la mano”, una cena a base di Paella Valenciana. Alle 21 è prevista una grande festa danzante animata dal Dj set di Marika. Per tutta la durata della festa, che si concluderà lunedì 11 luglio, ci sarà un servizio di Open Bar.

A Santo Stefano Belbo torna “Valdivilla in festa”, manifestazione della frazione organizzata dal comune con l’associazione “Vitis”. Si parte domenica 10 luglio alle 19 con l’apericena al circolo “Il ritrovo”. Si prosegue lunedì 11 con la grande costinata in piazzetta insieme alla musica di Sonia De Castelli e Loris Gallo.



A Dogliani nel fine settimana prosegue la Festa di mezza estate. Sabato 9 luglio dalle ore 20.00 ci sarà la cena con menu alla carta, alle 22.00 in Piazza martiri della libertà sono in programma Mojito party, concerto dei Sarah’s back, musica con Dj Bassignana e special guest: Danijay. Ingresso libero. Domenica 10 luglio per tutta la giornata è previsto il mercatino dell’antiquariato, dell’artigianato e dei prodotti tipici per le vie del centro storico fino a piazza Martiri della libertà. Alle 18.30 da non perdere l’esibizione di pattinaggio artistico. Dalle ore 20.00 cena con menu alla carta, alle 22 concerto dei Black Swan. Ingresso libero. La festa proseguirà lunedì 11 luglio.

A Mango domenica 10 luglio va in scena la “Notte Bianca alla Corte del Castello”. A partire dalle ore 18 sulla piazza ci sarà il mercatino di antiquariato, oggettistica, artigianato e prodotti tipici. Non mancherà lo Street Food con bruschette, arrosticini, cheeseburger, hamburger con patatine, piadine dolci, gelati, birre artigianali, cocktail e il punto con i produttori di vino.

Musica con Dj Sunfeel e alle ore 17 in piazza XX Settembre Giochi in scatola per tutte le età; alle ore 18.15, presso il cortile dell’ex asilo, presentazione del libro “Lunavento, tredici pasi fino a qui” con l’autore Bruno Penna. Alle ore 21 è in programma “La magia della Gnomovia in notturna”, suggestiva passeggiata lungo il sentiero abitato da fantastiche creature, come gnomi, folletti, fate e streghe, che si potranno incontrare al chiaro di luna. Info: www.facebook.com/ass.turistica



A Genola sabato 9 luglio torna la Tasta Genola, passeggiata per le vie del paese che farà degustare e assaporare un menù delizioso arricchito da ottimi bicchieri di vino. Saranno cinque le tappe della camminata, ciascuna delle quali avrà come protagonista un piatto e un bicchiere di vino differenti. La partenza è prevista in piazza Marcos Juarez in due tranche, alle 19 e alle 20,30. L’ultima tappa sarà come sempre al Palaquaquara dove, oltre alla squisita carne alla brace cotta dai “veterani”, non mancherà la musica. In caso di maltempo l’evento si svolgerà al coperto.

Sabato 9 luglio a Baracco di Roccaforte Mondovì, dalle ore 16.30 in poi, avrà luogo l’ottava edizione di “Maske in una notte di mezza estate” con tanti appuntamenti. Una squadra di animatori maskerini accoglierà tutti i bambini con giochi, laboratori, misteri e rompicapo nella piazza principale. Ci sarà un caratteristico mercatino con prodotti locali, opere di artigianato, libri e curiosi oggetti legati all’evento. Dalle 20.30 in poi sarà servita la cena su prenotazione in piazza, e lungo le vie della borgata si potranno assaggiare dolci stuzzicanti, zucchero filato, zuccherini spiritosi e la caratteristica “Coca Lola”. La festa si accende al calar del buio con le magiche passeggiate narrate nei boschi, le poetiche esibizioni legate a Shakespeare, gli avvincenti racconti di storie di Maske, la lana zuccherina del Sarvan Matè, la visita alla casetta della Maska e gli incantevoli spettacoli itineranti del coro Cum Corde. Domenica 10 luglio da Roccaforte Mondovì verrà proposta la tradizionale Sgambatà d‘Rocafort”, passeggiata enogastronomica a tappe che terminerà a Baracco con il pranzo. Non è necessaria la prenotazione: per partecipare è sufficiente recarsi al Palaellero di Roccaforte domenica tra le 9.00 e le 10.00.

A Caraglio è tempo della festa della Madonna del Castello, che si svilupperà sul piazzale delle scuole (piazza Don Bernardi), dove sabato, dalle ore 16.30 fino alle 18.30 ci sarà “un arcobaleno di colori”, laboratorio creativo per bambini. Dalle 19.00 ci sarà la possibilità di mangiare “un boccone in strada” piatti semplici preparati dai volontari della Pro Loco. Dalle 20.00 è in programma la festa della birra con dj set e Led Party e special guest Greta Tedeschi. Domenica appuntamento con la Color Fun, camminata a colori dedicata a Filippo Renaudo. Il ritrovo sarà alle 14.30 per ritiro del kit walk e alle 16.00 la partenza. Alle 17.00 circa Holy Party, festa dei colori con dj set. Dalle 19.00 ci sarà di nuovo la possibilità di mangiare “un boccone in strada” con musica e colori. La festa proseguirà lunedì 11 luglio. Info: www.comune.caraglio.cn.it



La Notte Bianca è in programma sabato 9 luglio nelle piazze di Savigliano. Dalle 19, il centro città si animerà con spettacoli live davanti ai locali, offerte imperdibili negli esercizi commerciali, aperti per l’occasione, e l’animazione curata da Trs Radio. Piazza Santa Rosa si trasformerà in una discoteca a cielo aperto per far ballare tutti fino alle 2 del mattino. Ristoranti e pizzerie proporranno menù speciali e appuntamento dalle 23 con la spaghettata di mezzanotte in piazza del Popolo: i volontari della Proloco, coadiuvati dal Gruppo Alpini locale, cucineranno pasta a volontà per tutti i partecipanti. Chi invece vuole rilassarsi non ha che da scegliere un tour al Mùses, il museo delle essenze di Palazzo Taffini, aperto per l’occasione con visite guidate e momenti di relax e yoga. Info: www.facebook.com/cittadisavigliano



Il Rondò dei Talenti, il nuovo polo educativo di Cuneo verrà aperto in questo fine settimana con un fitto programma di appuntamenti. Sabato 9 e domenica 10 luglio, dalle 15 alle 18, nella piazzetta antistante il Rondò Fondazione Crc accoglierà i bambini con un gelato omaggio e offrirà momenti di divertimento e giochi con il Ludobus della Cooperativa Valdocco. Alle 16 del sabato e alle 11 della domenica, all’interno del Rondò, è previsto il laboratorio didattico di esperienze orienteering e sensoriali, per bambini dagli 8 agli 11 anni, dal titolo “Alla scoperta dei tuoi Talenti - Assaggi di città”, con prenotazione obbligatoria. Sarà possibile visitare il Rondò, accompagnati dalle guide di Conitours, sabato alle 17 e alle 18 e domenica alle 11, 12, 17 e 18 con prenotazione. Sabato e domenica alle 21 sarà inoltre possibile assistere ad un’installazione illuminotecnica del palazzo e del cortile. Programma completo e info: www.rondodeitalenti.it



A Paesana appuntamento con la festa patronale di San Giuseppe con buon cibo, musica e l'allegria. Come da tradizione, il luna park animerà le piazze per l’intero fine settimana. Sabato 9, in serata andrà in scena il concerto della "Superdust Band". A seguire "Rainbow Cocktail party" con dj set. Domenica 10, mercato di San Giuseppe fin dal mattino. A seguire aperitivo culturale e Nutella Party in piazza. In serata si esibiranno le Giovani Voci del Monviso; a seguire balli occitani. Luna park fino a lunedì 11. Info: www.facebook.com/prolocopaesanacn



La Proloco di Magliano Alpi ha organizzato per sabato 9 e domenica 10 luglio “Due giorni per Magliano”. Inizio della manifestazione la sera di sabato, con il grande ritorno del “Forno dei record”, che sfornerà pizze a volontà a partire dalle ore 19.30. Dalle ore 22, serata giovani con la musica dance di dj Marco Cata. Domenica 10 luglio, proseguimento degli eventi dalle ore 19.30, in occasione del pic-nic con maialino cotto allo spiedo, in collaborazione con gli esperti amici della Proloco di Pianfei. Dalle ore 22, nuova serata di musica e divertimento, questa volta con protagonista sul palco la “Family Band”. Ogni sera sarà attivo il servizio bar.

Sabato 9, la frazione Sant’Anna di Valdieri celebra la Sagra dell’Ula al furn con una cena a tema, presso la tettoia dell’Ecomuseo, alle ore 20.

Ad Ormea con l’estate sono tanti gli appuntamenti, culturali, gastronomici e spettacoli in programma per il fine settimana. Sabato 9 luglio, a partire dalle 15.30, pomeriggio dedicato a poesia e musica tra i trevi e le corti di Ormea; alle 17, in piazza Nani, premiazione del concorso “Amore... parole dal cuore”, seguirà il concerto dell’Alto Tanaro Brass.

Sempre sabato, a partire dalle 19.30 presso il parco giochi Pollicino, via alla Sagra della lasagna, piatto tipico della cucina ormeese condito con formaggio d’alpeggio; la serata proseguirà sulle note dell’orchestra “Le bolle blu”. Domenica 10 luglio, la locale sezione Cai proporrà la salita al monte Antoroto. Sempre domenica, tra le vie del centro storico e per tutta la giornata ci sarà mercatino dell’antiquariato e del riuso. Info: www.facebook.com/ComunediOrmea e www.comune.ormea.cn.it/it-it/appuntamenti



A partire dalle ore 19.30 di sabato 9 luglio, la piazza centrale di Pamparato è pronta a riempirsi e animarsi in occasione del grande ritorno del “Balafurmentin”, manifestazione che promuove le ricette locali con musiche e danze tradizionali. La cena prevede infatti la distribuzione della celebre polenta “d’furmentin” (grano saraceno), accompagnata dagli immancabili sughi di porri o salsiccia. Presenti altri prodotti tipici della zona quali il formaggio di “Beppino Occelli” e le paste di meliga dei biscottifici locali. Finita la cena, al via le sfrenate danze occitane guidate dai “Folk en rouge singers”. Info: www.facebook.com/Pro-Loco-Pamparato



A Pian Munè domenica 10 luglio è in programma il Laboratorio Didattico “Insetti e Anfibi”. Alle 14 partenza dal rifugio di Pian Munè per scoprire il piccolo mondo nascosto del bosco e delle praterie montane: farfalle, coccinelle, ragni, rane e girini, formiche, coleotteri... Sempre domenica 10 luglio, notturna ai Laghi Luset per camminatori adulti. Partenza alle 17 dal rifugio a valle con arrivo ai Laghi; al ritorno cena tipica alla baita in quota e discesa al chiaro di luna. Salita in circa 2 ore e mezza e discesa di circa 50 minuti dai laghi alla baita. Necessario abbigliamento sportivo, scarpe da trekking, torcia frontale. Info: www.facebook.com/PianMune



Goodwine Neviglie si svolgerà nel paese langarolo fino al 10 luglio. Sabato, in piazza Bongiovanni, alle 17, si terrà il convegno condotto da Luigi Bertini, seguiranno, alle 19.30, l’aperitivo al parco degli Alpini e alle 20, la cena in piazzetta. Goodwine Neviglie proseguirà domenica 10 dalle 9.30 con l’inaugurazione della pinacoteca comunale #Chiamal’arte. Per tutta la giornata ci saranno l’estemporanea di pittura e il mercato artigianale e dei prodotti della terra. Alle 11 sarà proposto l’aperitivo in piazzetta. Nel pomeriggio, alle 16.30, nell’antica chiesetta sarà consegnato il premio Caviot d’argento a due personaggi di spicco del territorio. Al termine i ragazzi di Neviglie green romperanno il classico salvadanaio, svelando la cifra raccolta a favore di iniziative benefiche. A seguire si svolgerà la premiazione del concorso di pittura e sarà proposta una merenda sinoira. Info: www.comune.neviglie.cn.it



A Coumboscuro, in Valle Grana, domenica 10 luglio, ritorna il Roumiage all’Adoulourado, un pellegrinaggio tra fede e arte tra i piloni ed i luoghi celebrati con opere di arte sacra lungo i sentieri della Coumboscuro. Antiche radici religiose, dunque, che nel “Roumiage” di domenica uniranno e faranno incontrare genti e parlate delle valli di Cuneo e Torino, accomunate dal sentimento religioso e dalla sensibilità verso l’arte e la trasmissione di emozioni e sapere. Presso la sala polivalente di Coumboscuro, alle 17 - alla conclusione del Roumiage - si aprirà la rassegna d’arte “Soulitudo - Solitudine”. In chiusura della giornata, la "Merendolo", merenda sull’aia con pane di segale, formaggi, "somo d’ai", le danze, le musiche tradizionali ed in costumi delle valli alpine.

Sabato 9 e domenica 10 luglio torna a Chiusa Pesio l’appuntamento tra archeologia e cultura: il “Viaggio nel tempo”. La rievocazione storica, che si terrà al villaggio della Roccarina, prevede laboratori per bambini, allenamento di piccoli guerrieri, living History e rappresentazioni di scene quotidiane a cura dei rievocatori. Tra le rappresentazioni proposte ci saranno duelli tra guerrieri, scene di caccia al cinghiale e riti funebri. Sabato 9 luglio il villaggio sarà aperto dalle 14.30 fino alle 23. Per tutta la durata dell’evento ogni abitante del villaggio continuerà le sue attività quotidiane per regalare a tutti l’emozione e l’atmosfera di un vero e proprio viaggio nel tempo. In serata, in un villaggio illuminato, i guerrieri si riuniranno in cerchio per raccontare storie di guerra e di pace che incanteranno il pubblico. Domenica 10 luglio il villaggio aprirà alle 10 fino alle 18.30, continuando le attività della giornata precedente e sarà attivo il servizio bar esterno dove si potranno gustare panini di vario tipo. Info: www.facebook.com/comunedichiusadipesio



- Musica e spettacoli

A Bene Vagienna stanno per cominciare le “Ferie di Augusto” al teatro romano nel sito archeologico di frazione Roncaglia. Sabato 9 luglio alle 21.15 saliranno sul palco studentesse e studenti del liceo Germana Erba con lo spettacolo “Nuovo galà delle arti performative”, una scintillante antologia di emozioni di ogni tempo. In caso di maltempo, le rappresentazioni si svolgeranno al Palazzetto dello sport in viale Rimembranza. La biglietteria è aperta “in loco”, a partire da un’ora prima di ogni spettacolo; i biglietti possono essere acquistati anche su www.torinospettacoli.com. Info: www.feriediaugusto.it



Niella Belbo è in festa fino al 10 luglio con quattro eventi artistici. Sabato 9 si esibiranno le Occitanas, gruppo femminile di musica d’oc. Durante la serata ci sarà la distribuzione di friciule con affettati, vino e birra. Domenica 10, alle 21, Remo Schellino presenterà il film Stare al mondo: per scelta o per destino. Per tutta la durata della festa sarà aperta la mostra Langarte785.

Dal 10 al 17 luglio a Mondovì c’è il Festival Piazza di Circo - Risonanze che si svolge in tre luoghi differenti: piazza Maggiore, il rinnovato cortile del Polo delle Orfane e piazza della Repubblica. Poesia, comicità, acrobazie, salti, danza e musiche sapientemente integrati comporranno i singoli capitoli di una narrazione che si sviluppa per l’intera settimana. Domenica 10 luglio alle 19 appuntamento con EcoCircus – GreenEcomedy di Luca Regina in piazza p.zza Maggiore, alle 20.30, Précieuse - La Bete a Quatre, sempre in piazza Maggiore. Alle 21.30 spettacolo con L’Imprévu Sidére - La voie ferrée presso il Polo culturale delle ex-Orfane.

A Caramagna Piemonte nella serata di sabato 9 luglio è in programma la Festa sulla sabbia, il Sand Music Festival, appuntamento imperdibile organizzato dal Gruppo Giovani nell’area degli impianti sportivi di Strada Carmagnola. Ad alternarsi sul palco caramagnese saranno affermati dj e artisti del panorama musicale regionale, che proporranno generi musicali diversi accomunati da un unico scopo, far divertire i presenti. L’appuntamento prenderà il via alle 18.30 e, dalle 21, spazio ai dj.

Info: www.facebook.com/gruppogiovanicaramagnapiemonte



Con il Festival Contaminazioni sabato 9 luglio, appuntamento con l’energia della Soul Nassau Big Band: in scena alla Sala Polivalente di Frabosa Soprana alle ore 21, la band condurrà il pubblico in un viaggio alla ricerca del groove, del soul e dell’essenza blues, dai Blues Brothers a Ray Charles, per una serata indimenticabile. Info: www.facebook.com/estemporanea.eu



Questo fine settimana appuntamento con Occit’amo Festival in Valle Stura. Sabato 9 luglio, alle ore 15, a Valloriate presso la Chiesa di San Bernardo, suoneranno i “Bouilleur de sons”, con Sergi Llena e Pierre Rouch, che eseguiranno musica tradizionale dei Pirenei Occitani, Catalani e Aragonesi. Ingresso gratuito. Alle 18, a Moiola, presso Bosco Tetto Spada, ci sarà il concerto dei “Face of God – Ernst Reijseger & Cuncordu e Tenore de Orosei”. Il sito è raggiungibile a piedi con una passeggiata da Moiola di circa 30 minuti. Ingresso 10 euro. Info su www.nuovimondifestival.it

Domenica 10 luglio, infine, dalle ore 14, sempre con Occit’amo Festival, presso il Rifugio del Colle della Maddalena, ad Argentera, “Bal d’Istà – Bal d’Auvergne con Duo Artense”: danze occitane accompagnate da un duo originale per una musica sottile e ritmata nata sull’altopiano dell’Artense. Ingresso gratuito. Alle ore 21.30, a Vignolo, presso la Cappella di San Costanzo, Michela Giordano e Isabella Puppo (voce e arpa) si esibiranno tracciando un itinerario lungo lo Stivale attraverso la musica tradizionale popolare. Ingresso gratuito.

Domenica 10 luglio alle 15, al confine tra i territori di Bernezzo e di Cervasca, appuntamento con il tradizionale Concerto del bosco nel palcoscenico ideale nell’area dell’ex carbonaia nel bellissimo bosco di castagni centenari nella zona Boleto-Maggiori-Canubi. Si tratta di un anfiteatro naturale che quest’anno vedrà esibirsi il trio Sister Arch composto da Eleonora Cavigliasso, violino, Ilaria Bogetti, violino, e Arianna Di Raimondo, violoncello. In programma musiche di Bach, Pachelbel, Haendel, Piazzolla e Morricone. Per raggiungere la località del concerto occorre seguire le indicazioni che verranno posizionate da Bernezzo e Cervasca in direzione Borgata Maggiori; l’organizzazione consiglia di indossare scarpe comode per poter lasciar la macchina nel parcheggio predisposto e proseguire per una breve passeggiata che porterà sul luogo del concerto. Ci si sederà a terra e si richiede di non portar animali domestici.



Domenica 10 luglio si potrà assistere e partecipare al concerto gratuito di Joe Bastianich e La Terza Classe a San Defendente di Cervasca alle ore 21.00, in piazza della Concordia. Joe Bastianich nato negli Usa e precisamente a New York, nel Queens, fin da piccolo si appassiona alla musica, ascoltando cantanti e gruppi quali i Led Zeppelin, i Ramones, David Bowie e i Rolling Stones. Info: www.comune.cervasca.cn.it



Prosegue nel fine settimana il festival Suoni della Pietra di Bergolo. Sabato 9 luglio alle 21.15 sul sagrato della chiesa di San Giorgio, in piazza Mercato, a Niella Belbo è prevista una serata in rosa con lo spettacolo “Musica d’oc al femminile”. La settimana si chiuderà domenica 10 luglio, ancora nel Teatro della Pietra di Bergolo. Alle ore 17 i giovani ballerini di Bandol (Provenza - Francia) proporranno lo show “Dance Urban”. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero e gratuito.

Torna nella città della Zizzola il festival Bra Mon Amour che avrà luogo presso i Giardini del Belvedere. Sabato 9 alle 20, Liana Marino canta Pino Daniele, alle 21 sarà la volta di Gerardo Balestrieri. La serata proseguirà alle 22 con Bandakadabra e alle 23.30 con il Dj set di Braontherocks. Domenica 10 luglio si chiuderà il festival con altri appuntamenti. Alle 20.30 Puso canterà Rino Gaetano, alle 21.30 Nicolò Protto canterà John Lennon. Il gran finale sarà ancora dedicato alla dance grazie al Dj set di Ti Amo. I cancelli apriranno alle ore 18 e già a partire da quell’ora partirà la diretta della radio Branotherocks. Ingresso gratuito. Info: www.turismoinbra.it



Appuntamento con Burattinarte Summertime che avrà come protagonista Nadia Imperio, eccezionale artista di Sassari, che sabato 9 luglio, nell’anfiteatro della Confraternita di San Francesco, a Santa Vittoria d’Alba, porterà in scena “Camminando sotto il filo”, spettacolo di marionette, che gli spettatori conserveranno nella memoria per la bravura e la presenza scenica dell’artista e per la delicata maestria con cui sono realizzate le marionette. Ingresso libero ed inizio alle ore 21.30. Info: www.burattinarte.it



Collisioni 2022, il Festival Agrirock, per il terzo anno consecutivo approda ad Alba e per il secondo accoglierà il pubblico in piazza Medford. L’edizione di quest’anno sarà interamente dedicata ai giovani. Si partirà sabato 9 con Blanco. Prima di lui sarà l’ex Xfactor Gianmaria a scaldare i fan con una sua esibizione. Il giorno successivo sarà la volta de La rappresentante di Lista e dei Pinguini Tattici Nucleari. Eventi sold out.



A Monteu Roero è in programma il Concerto sulla piramide di San Giors, evento suggestivo presso il Ciabot di San Giors, sito storico pienamente recuperato dalla famiglia dei vigneron del patron Giovanni Negro, che sabato 9 luglio ospiterà un concerto dai toni pressoché irripetibili. Dalle 18 scatterà il concerto “Tre conte do Roé”: facente parte della kermesse “Il suono dei parchi e dei laghi del Piemonte”, e che porrà al centro della scena il musicista Arturo Dal Bianco. Con lui, la Contemporary Academy Ensemble. Musiche di Dal Bianco, Bach, Morricone.

Domenica 10 giugno torna nello splendido Auditorium Horsowski di Monforte d’Alba Monfortinjazz, una delle più storiche rassegne del panorama italiano dedicate alla musica di qualità. Alle 18.30 si esibirà Matteo Mancuso, chitarrista palermitano la cui tecnica è rivoluzionaria per precisione e sensibilità, in grado di attraversare generi musicali differenti in totale controllo e disinvoltura. A Monfortinjazz si esibirà in trio con Riccardo Oliva al basso e Gianluca Pellerito alla batteria. Info su www.monfortinjazz.it e www.facebook.com/MonfortinjazzFestival



Dal 10 al 17 luglio tornerà il Magliano Alfieri classic festival, dedicato alla formazione: uno spazio dove far incontrare maestri e giovani musicisti. Il programma prevede per domenica 10 luglio il concerto, alle 21 nel parco Alfieri, intitolato “La restaurazione e il mistero surrealista”. Ingresso libero. Info: www.maglianoalfieri-classicfestival.com/concerti e www.facebook.com/Magliano-Alfieri-Classic-Festival



A Borgo San Dalmazzo sabato 9 luglio appuntamento con la rassegna “Monserrato in musica”. Alle 21 è in programma il concerto Impronte di memoria, qualcosa di tuo che resta ad aspettarti con Sara Bondi - flauto, Andrea Sartori - clarinetto, Maria Becchis - violoncello, Giovanni Damiano - pianoforte, Aurora Fumero - voce recitante. In caso di pioggia l’evento sarà annullato. Si consiglia di raggiungere l'anfiteatro a piedi.



Domenica 10 luglio a Cuneo appuntamento al parco La Pinetina con lo spettacolo “L’isola del tesoro”, l’avventura del giovane Jim Hawkins protagonista del romanzo del celebre Stevenson. Tra colpi di scena e misteri, il protagonista sarà alle prese con una sfida difficile, una mappa incompleta, un folle pirata a guardia del tesoro e ancora trappole e inganni. Dalle 17.30 sarà possibile assistere allo spettacolo godersi lo spettacolo seduti su coperte e plaid da portare da casa. Spettacolo adatto dai 5 anni in su. Biglietti al botteghino a partire da 45 minuti prima dello spettacolo. Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio