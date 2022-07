Da tutta Italia per Collisioni. Grande attesa per il concerto di Pinguini Tattici Nucleari e La Rappresentante di Lista [FOTO]

Seconda giornata di Collisioni in piazza Medford ad Alba. Dopo il gran successo del concerto di Blanco (per la cronaca andato sold out dopo pochi minuti dalla messa in vendita dei biglietti), oggi è il giorno di La Rappresentante di Lista in apertura ai Pinguini Tattici Nucleari.

La prima è la band palermitana guidata da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina classificatasi settima nella 72^ edizione del Festival di Sanremo con la canzone, diventata un gran successo radiofonico, "Ciao Ciao".

A seguire saliranno sul palco i Pinguini Tattici Nucleari gruppo bergamasco attivo dal 2010 e che nella kermesse sanremese del 2020 ha ottenuto il terzo posto con il brano "Ringo Starr".

Nel secondo appuntamento del festival agrirock si alza l'età media rispetto al concerto di ieri, ma non sono mancati, anche in questo caso, spettatori provenienti da tutta Italia, da ore in attesa prima dell'apertura dei cancelli.

Stimata la presenza di 15 mila persone. Al momento il flusso di persone sta accedendo ordinatamente all'area dedicata al concerto su due ingressi da via Torino dove si procede ai controlli.