A Cuneo torna la European Suzuki Children's Convention

La città di Cuneo ospiterà nei prossimi giorni la undicesima edizione dell’European Suzuki Children’s Convention. La Convention è organizzata dall’Istituto Suzuki Italiano e dalla città di Cuneo con il patrocinio dell’European Suzuki Association ed il contributo della Fondazione CRC.



Sono attesi a Cuneo 550 studenti e circa 200 insegnanti provenienti da tutti i 26 paesi in cui viene insegnato il Metodo Suzuki™ in Europa, Medio Oriente ed Africa. Il concerto di apertura previsto per il giorno 13 alle ore 18.00 presso il complesso monumentale di “San Francesco” darà il via ad una serie molto fitta di appuntamenti: le lezioni, le conferenze, i concerti. Al centro di tutto gli studenti, i genitori, gli insegnanti che adoperano il famoso metodo Suzuki, rivoluzione del secolo scorso nel campo della educazione musicale e non solo, filosofia e scelta per molti, in tutto il mondo.



“È con grande orgoglio - dichiara il presidente dell’Istituto Suzuki Italiano, Stefano Viada - che ci prepariamo ad accogliere in Italia, a Cuneo, bambini, famiglie ed insegnanti: questi tre elementi sono i “pilastri” del metodo Suzuki e ci hanno permesso di costruire un percorso educativo che ci consente di essere qui oggi e che regalerà a tutti splendide emozioni”.



I piccoli e grandi allievi suonano violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, chitarra, arpa, mandolino, pianoforte, voce, fisarmonica. Nel Metodo Suzuki gli allievi iniziano presto e quindi i protagonisti della Convention saranno studenti dai 3 ai 19 anni di età.



La grande tradizione ed il patrimonio unico, meraviglioso ed inconfondibile che l’Italia ha dato al mondo ha ispirato il tema di questo evento: l'Opera Italiana.



Gli studenti più avanzati insieme a professionisti del settore comporranno due grandi orchestre, una detta “a pizzico” poichè composta da strumenti come l’arpa, la chitarra ed il mandolino, l’altra detta “Lirico-Sinfonica”, composta dai tradizionali strumenti dell’orchestra sinfonica, archi, arpa e fiati. Direttore dell’Orchestra “Lirico Sinfonica” sarà il giovane direttore italiano Roberto Bongiovanni, cantanti solisti il soprano Aida Pascu ed il tenore Donghyun Raffaelle Kim. Atteso quindi il Gala Concert di Sabato 16 alle ore 21.00 presso il Palazzetto dello sport di Cuneo.



Ma l’Opera italiana sarà anche celebrata dai più piccoli con la realizzazione della piccola opera “Che bella storiella” in scena il giorno 16 alle 18.30 presso il teartro “Toselli”; da Roberto Bongiovanni grazie alla sua conferenza sull’Opera Italiana prevista per il giorno 15 alle ore 18.00 (S.Francesco); e durante il concerto finale previsto per il 17 mattina alle ore 11.00 presso il Palazzetto dello sport, circa 750 strumentisti suoneranno insieme componendo una grandissima orchestra che omaggerà l’opera italiana ed eseguirà tra gli altri brani inediti composti dal giovane ed affermato compositore Francesco Cerrato.



“Il tema, quello dell’Opera italiana, dichiara il direttore artistico dell’Istituto Suzuki Italiano Marco Messina, vuole offrire ai giovanissimi allievi provenienti da ogni parte d’Europa la consapevolezza di uno straordinario passato per la speranza in un meraviglioso futuro”. Le attività per gli studenti e gli insegnanti si svolgeranno intensamente presso le scuole ed i teatri della città di Cuneo.



“Ospitare l’undicesima European Suzuki Children’s Convention, dichiara Patrizia Manassero, sindaca della Città di Cuneo, è un piacere e un onore per la nostra Città. Attendiamo la pacifica e colorata invasione di bambini e ragazzi, uniti dal linguaggio universale della musica, capace di superare le diversità linguistiche e culturali, promuovere il dialogo, trasmettere la pace. La giovane e giovanissima età dei musicisti in arrivo a Cuneo, le loro provenienze disparate, la possibilità di far conoscere il nostro territorio, la nostra cultura e le nostre tradizioni a cittadini di altri paesi europei sono ulteriori elementi di valore dell’evento che stiamo per ospitare”.



Gli appuntamenti si alterneranno folti, il Programma completo dell’evento è consultabile sul sito web del Convegno https://convegno.metodosuzuki.it. Tutti gli eventi aperti al pubblico saranno ad ingresso gratuito, per alcuni è richiesta la prenotazione obbligatoria da effettuare presso il portale ticket.it.