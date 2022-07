Lutto a Peveragno per la scomparsa di Marco Clerico, caduto da una ferrata sulle Dolomiti

In lutto la comunità di Peveragno per la scomparsa di Marco "Marc" Clerico, 59 anni, vicepresidente della locale sezione del CAI.

Clerico è deceduto ieri, domenica 10 luglio, mentre si trovava impegnato in un'escursione in montagna sulle Dolomiti bellunesi - nello specifico presso il monte Civetta -, durante una gita sociale organizzata dalla sezione assieme a quella, gemellata, di Belluno. Clerico è precipitato dalla ferrata Alleghesi, a poca distanza dalla cima del monte, cadendo per diverse centinaia di metri.

A dare l'allarme il gestore del vicino rifugio Torrani. Sul posto l'elisoccorso dell'Aiut Alpin Dolomites e i volontari del soccorso alpino della val di Zoldo, che hanno recuperato e ricomposto la salma a Forno di Zoldo.

In pensione da pochi giorni, Clerico aveva lavorato a Cuneo (dove abitava) in un'azienda di stampa di foto e comunicazione visiva. Era ben conosciuto nella comunità peveragnese per la sua profonda passione per la montagna: "Siamo basiti - commenta il primo cittadino Paolo Renaudi - ; Marco era una bravissima persona, discreta e stimata soprattutto dagli appassionati di montagna. Per tutti loro, quando accade un incidente grave a qualcuno di esperto e sempre attento, è un colpo ancor più terribile. Il dolore è tanto e come amministrazione ribadiamo ufficialmente all'associazione, già raggiunta telefonicamente, la nostra vicinanza e la messa a disposizione per qualunque necessità eventuale".

"Ciao a tutti. Come forse avete letto su Facebook o sui giornali c'è stata una disgrazia - si legge in un messaggio inviato da alcuni partecipanti all'escursione, che ricordano Clerico - . Fino alla sera prima abbiamo festeggiato al nostro tavolo la sua pensione, finché non ci hanno spento la luce al rifugio. Noi escursionisti siamo all asfalto, 6 km dal pullman. I ferratisti stanno scendendo e ne hanno ancora parecchio; almeno fisicamente stiamo tutti bene".

Nella serata di ieri i carabinieri della provincia di Belluno hanno contattato i familiari, richiedendo la loro presenza per il riconoscimento del cadavere, e per procedere con l'iter di ritorno della salma e il successivo funerale.