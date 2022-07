Un convegno e una visita guidata per festeggiare gli 80 anni della diga di Pontechianale

E' tutto pronto per le celebrazioni dell'80° anniversario della costruzione della diga di Pontechianale. L'appuntamento con l'incontro dedicato, che si terrà all'anfiteatro sul lago - località Castello - è alle 10 di sabato 23 luglio; saranno presenti Claudio Cassardo (climatologo dell’Università degli Studi di Torino), Sebastiano Teresio Sordo (già responsabile della sede di Mondovì del Politecnico di Torino), Simone Aime, Elvis Del Tedesco e Paolo Infossi (ricercatori e scrittori appassionati di dighe e storia locale) e Stefano Basano (responsabile dell’Area Nordovest di Hydro Enel Green Power Italia).



La diga corrisponde alla tipologia 'a gravità' ed è stata realizzata in pietrame con malta; è alta 70 metri e può contenere fino a 11,42 milioni di metri cubi d'aqua. La gestione è stata data in concessione ad Enel Produzione s.p.a. per uso idroelettrico. Fu realizzata nel 1942 e per permetterne la costruzione nel corso degli anni '40 fu completamente abbattuta la frazione Chiesa, che sorgeva dove ora vi è il lago. Tutte le case di questa frazione, insieme alla chiesa di san Pietro in Vincoli e al cimitero sono stati ricostruiti in un'altra località nello stesso comune, che ha riassunto il nome di frazione Chiesa. Alcuni resti delle case, nei periodi di magra, sono tuttora visibili sul fondo del lago.



L’evento si concluderà, intorno a mezzogiorno con un viaggio inedito all’interno della struttura che fa da argine al lago artificiale. I tecnici di Enel Green Power hanno realizzato un appassionante tour virtuale “nelle viscere della diga” che, tempo permettendo, sarà proiettato su un grande ledwall posizionato in una location unica, a strapiombo sul lago.



Il programma della mattinata e del weekend di celebrazioni per l'importante anniversario è consultabile sul sito www.prolocopontechianale.it (sezione news).



Per ulteriori info: info@agenziaacca.it o Whatsapp 3333744451 (Andrea Caponnetto).