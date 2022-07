A Prea l'ultimo saluto a Giovanni Dho, "il brasè", storico gestore del bar del Garden di Roccaforte Mondovì

Gran lavoratore, tutti lo ricordano sorridente dietro il bancone del bar del "Garden Sport" di Roccaforte Mondovì, a preparare caffè, ma in passato aveva lavorato anche presso il ristorante pizzeria ai piedi della seggiovia del Monte Moro di Frabosa Soprana.

"Te ne sei andato così, in punta di piedi." - scrivono dal Garden Sport su Facebook - "Senza fare rumore. Sarà per quello che ogni volta che passiamo davanti alla cucina sentiamo ancora il profumo del ragù, o il friggere dell'olio in padella. Te ne sei andato fisicamente ma si, il tuo ricordo rimane vivo nei nostri cuori e se chiudiamo gli occhi, senza tanto sforzo, possiamo ancora vederti dietro la finestra col mestolo in mano sollevare i baffi e sorriderci. Riposa in pace Giovanni, mancherai a tutti".

Giovanni lascia la moglie Lucetta, le figlie Annamaria, Laura e gli amati nipoti.

I funerali saranno celebrati oggi, lunedì 11 luglio, alle 15.30 presso la parrocchia di Prea.