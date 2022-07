"Il coraggio di scommettere in un sogno": a Dronero i 20 anni del Jonathan's Pub

20 anni del Jonathan! A Dronero il conosciuto pub di Stefania Grieco e Lorena Bianco ha soffiato le candeline, in una bellissima festa che ha coinvolto tanti affezionati.

Due gli appuntamenti organizzati per l'importante compleanno: venerdì sera, 8 luglio, un coinvolgente spettacolo da parte maghi di Blink Circolo Magico, mentre domenica, 10 luglio, un gustoso pranzo seguito da un pomeriggio di karaoke in compagnia di Lallo Sax.

Il coraggio di scommettere in un sogno: "Era il 2002 quando proposi a Lorena di comprare la licenza da Sergio Galliano e diventare socie - racconta Stefania - ci conoscevamo da soltanto sei mesi ed è stata una scommessa nella scommessa, con anche una buona dose di follia da parte di entrambe perché eravamo giovanissime! La gestione del pub mi era stata affidata da Claudio Galliano, per me davvero un grande maestro".

Inizialmente birreria, il locale negli anni si è trasformato in pub, con una gustosa carta menù scegliendo solo prodotti di qualità. Il nome, Jonathan's Pub, non a caso: l'ispirazione dal celebre romanzo breve di Richard Bach "Il gabbiano Jonathan Livingston".

Come quel gabbiano che impara a volare, vivere attraverso l'abnegazione, il sacrificio e la gioia di farlo, anche Stefania e Lorena hanno saputo non arrendersi. "È la mia ala Lorena - si commuove Stefania - senza lei non soltanto tutto questo non sarebbe stato possibile, ma anche la mia vita sarebbe stata diversa".

Un legame profondo e puro tra le due, di sangue senza essere di sangue. Una torta preparata per l'occasione e loro che abbracciate sorridono emozionate, consapevoli che insieme e sempre unite hanno davvero imparato a volare!