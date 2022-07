Addio Lido Riba, nella sua Caraglio l’ultimo saluto all’ex assessore e consigliere regionale

Verranno celebrati sabato 16 luglio nella sua Caraglio i funerali di Lido Riba, scomparso oggi dopo lunga malattia. Ad annunciarlo la famiglia del 78enne politico e amministratore: la moglie Luciana, i figli Emiliano con Flavia e Valeria con Ubaldo, i nipoti Francesco e Federico, la sorella Ida.

La cerimonia è prevista per le ore 10 presso la chiesa parrocchiale del paese arrivando direttamente dall’abitazione di via Montessori, preceduta dalla celebrazione di un rosario di preghiera, venerdì 15 alle ore 20,30, nella stessa parrocchiale. Dopo la funzione la salma di Riba riposerà presso il cimitero di Caraglio.



Numerosi i messaggi di cordoglio che in queste ore ne rievocano la figura di stimato amministratore che, come ricordato oggi in Consiglio Regionale, si era formato in seno al sindacalismo agricolo, iniziando la carriera politica come consigliere provinciale di Cuneo e della Comunità Montana Valle Grana. Presidente dell’Alleanza Contadini, poi Cia, Riba approdò quindi in Consiglio regionale, dove venne eletto per la prima volta nel 1990 (V legislatura), nella lista del Pci, Circoscrizione di Cuneo. Il 7 giugno 1994 divenne assessore all’Agricoltura nella terza Giunta Brizio.

Nel 1995 venne rieletto nell’assemblea legislativa regionale, questa volta nella lista del Partito Democratico della Sinistra (Pds): fu prima presidente della Commissione consiliare Agricoltura e Montagna, per poi, nel 1997, diventare capogruppo. Il terzo mandato a Palazzo Lascaris coincise con la VII legislatura (2000-2005) e lo vide vicepresidente del Consiglio regionale con delega al Comitato Resistenza e Costituzione. Dopo l’esperienza in Regione, divenne presidente operativo e poi onorifico dell’Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani) del Piemonte.



ALLASIA: "LA MONTAGNA COME MISSIONE"

“Esprimo profondo cordoglio per la perdita dello storico presidente dell'Uncem, stimato ed apprezzato politico, convinto rappresentante delle istituzioni nel ruolo di assessore e consigliere regionale. Un uomo che ha fatto delle nostre montagne non solo la sua casa, ma la sua missione e il fine ultimo del suo impegno professionale e politico, un impegno portato avanti con spessore e umanità”, ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia.



I CONSIGLIERI REGIONALI PD: “UOMO DELLE ISTITUZIONI, GENEROSO E APPASSIONATO”

“Lido Riba – scrivono i consiglieri regionali del Gruppo del Partito Democratico - è stato uno dei protagonisti della vita politica e sociale del Piemonte e con il suo impegno, la sua generosità e la sua passione politica ha contribuito alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio. Ricordiamo il suo profondo impegno per valorizzare e rilanciare la montagna, una risorsa viva, capace di offrire occasioni di sviluppo socio-economico e a favore delle filiere alimentari, vitivinicole e del legno. Ma soprattutto ricordiamo l’amore per la politica, la dedizione con cui ha ricoperto il suo ruolo all’interno delle Istituzioni e la sua grande serietà. E’ stato un esponente di spicco del Consiglio regionale piemontese e della sinistra subalpina. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di profondo dolore”.



GIANNA GANCIA: "HA DEDICATO LA SUA VITA ALLA MONTAGNA"

"Partecipo con profondo cordoglio per la scomparsa dello storico presidente dell'Uncem Lido Riba e mi stringo alla famiglia nel dolore – dice l’europarlamentare della Lega Gianna Gancia –. Ricordo un uomo che ha dedicato la sua vita alla montagna in tutte le sue sfaccettature con organizzazione di eventi e progetti per promuoverla e valorizzarla a 360 gradi lavorando sempre con impegno e passione".



GAGLIASSO E DEMARCHI:

"INTERLOCUTORE FRANCO E COERENTE

CON IL SUO PASSATO"

“Ai suoi cari e alla grande famiglia dell’Uncem portiamo le nostre più sentite condoglianze per la scomparsa di un figlio della Granda che tanto ha fatto per il nostro territorio e per le sue comunità – dicono i consiglieri regionali della Lega Salvini Premier Matteo Gagliasso e Paolo Demarchi –. Certo, i nostri percorsi politici erano differenti e spesso in lui si trovava un interlocutore franco e coerente con il suo passato. Ma il suo impegno per la montagna è sempre stato senza partigianerie, mettendo al primo posto lo sviluppo delle Terre Alte contro ogni forma di marginalizzazione. La missione di una vita alla quale oggi rendiamo omaggio, con rispetto e tristezza”.



MAURIZIO MARELLO: "DUE MESI FA L’ULTIMA TELEFONATA"

"Uomo del Pci e di sinistra, amministratore attento ai territori – lo ricorda il consigliere regionale albese Maurizio Marello (Pd) –. Lido legato alla montagna come risorsa e luogo del riscatto sociale e morale di un Paese. Ricordo in questo triste momento tre episodi: un pranzo a Roddino seduti uno di fronte all’altro dove mi raccontò la sua passione per la politica. Il giorno dell’insediamento del Consiglio regionale (tre anni fa) quando, seduto tra il pubblico, mi strinse la mano e mi disse che voleva idealmente cedermi il testimone del suo impegno in Regione. Un’inattesa telefonata di due mesi fa, quando mi chiamò per salutarmi e per dirmi di non arrendermi di fronte alle difficoltà, e che mi era vicino nell’impegno politico. Grazie Lido. Riposa in pace".



PATRIZIA MANASSERO: "AMICO E SOSTENITORE DELLA MONTAGNA"

"Ciao Lido, saluto un amico, appassionato politico e sostenitore della montagna e del nostro territorio", il pensiero della sindaca di Cuneo Patrizia Manassero.