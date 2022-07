Rogo di sterpaglie sulla linea ferroviaria Torino-Savona: traffico interrotto a Trofarello

I passeggeri del treno per Ventimiglia fermo nei pressi della stazione di Trofarello

Sta creano notevoli disagi il blackout elettrico verificatosi nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 14 luglio, sulla linea ferroviaria Torino-Savona, nei pressi di Trofarello, causato a quanto sembra da alcune sterpaglie che hanno preso fuoco.

Il rogo si sarebbe sviluppato in seguito ad un piccolo incidente causato da un convoglio che avrebbe tranciato un cavo elettrico.

Le fiamme hanno bloccato l’interregionale delle 14.55 che dal capoluogo era diretto a Ventimiglia, con oltre 700 persone a bordo.

Inevitabili le conseguenze per tutti gli altri treni, soprattutto quelli diretti verso la Liguria, ma anche verso Cuneo.

Il Regionale 3207 programmato alle 17,50 non è partito così come il REG 26505 per Alba delle 18,10

Il traffico sulla linea, al momento ,risulta ancora sospeso. Sul posto stanno lavorando i Vigili del fuoco ed i tecnici di Trenitalia.

La stessa Trenitalia, subissata da telefonate di protesta e richieste d'informazioni, circa i 700 passeggeri fermi da circa tre ore a Trofarello poco fa ha emesso una nota: "In questi minuti - hanno detto alle 17.15 - sta arrivando un bus sostitutivo a Trofarello per recuperare i passeggeri, oltre a procedere alla distribuzione di bottigliette d'acqua. Siamo dispiaciuti per quanto accaduto".

AGGIORNAMENTO DELLE 18.24.

Trenitalia comunica che il traffico è tornato normale sulla direttrice per Savona, mentre continua ad essere interrotto verso Genova