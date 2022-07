Al via stasera a Tarantasca la 21ima edizione di OndeSonore

Tutto pronto nell'area Industriale Nord di Tarantasca per OndeSonore 21^ edizione, il festivall musicale nato in paese e trasformato in un grande evento da un gruppo di amici tutti volontari. Trepidante attesa per l’arrivo oggi dei tantissimi elementi che comporranno il grande show Stars a Pop Rock Celebration tra cui il coro Sunshine finalisti di Italian's Got Talent 2018.



Presentatrice e madrina della serata Sabrina Martinengo, nota influencer di Cuneo che ha promosso tramite i suoi canali social l'evento, facendosi portavoce del progetto nato grazie a lei tra OndeSonore e il Centro Down Cuneo (a cui andrà parte del ricavato della serata).



Apertura cancelli prevista per le 19.30, biglietteria attiva anche in loco con possibilità di acquistare ancora i biglietti. Per tutte le informazioni gli organizzatori invitano gli utenti a consultare il sito web www.ondesonore.com dove si possono reperire i dettagli per parcheggio, food & drinks e indicazioni varie.



Un particolare grazie agli sponsor che ci hanno sostenuto in particolare Olivero Impianti, Eni Gas Luce Cuneo Mondovì Savigliano, La Casalinda, Cuneo Lube, Abello Termoidraulica , Datameteo , Mood e Punto Mare Blu.