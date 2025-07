A Busca un inizio agosto all'insegna della cultura e dell'intrattenimento

Come da tradizione, nel primo week-end di agosto, nel centro cittadino di Busca è tempo di festa patronale della Madonnina con il tradizionale Concerto organizzato dal Complesso Bandistico Musicale. Giunto alla sua nona edizione, l'appuntamento è per venerdì 1 agosto alle ore 21.00 in piazza della Rossa, sul sagrato della chiesa che custodisce l’icona della Madonnina.



Ma gli appuntamenti con la cultura proseguono domenica 3 agosto, con l'apertura al pubblico del Parco-Museo dell'Ingenio nella prima domenica del mese dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14.30 alle 18.30 con ingresso gratuito.

Apertura del museo dedicato alla creatività e che custodisce una collezione permanente di macchinari agricoli e industriali d’epoca, insieme alle creazioni al tombolo della maestra merlettaia Ombretta Audisio.