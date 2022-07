Fossano, presentato il progetto "Oltre" rivolto alla terza età

Si é tenuta nella mattinata di venerdì 15 luglio presso il Municipio di Fossano la conferenza stampa di presentazione del progetto "Oltre", la corposa iniziativa della Fondazione Noialtri, in partenariato con il Comune di Fossano, l'ASL e Monviso Solidale, finanziata dalla Fondazione CRC nell'ambito del bando "Comunità 2030".

Presenti nel Salone Consigliare Ivano Bresciano, referente del progetto, Anna Rottondo, presidentessa della Fondazione Noialtri e Ivana Tolardo, Assessora ai Servizi Sociali.

La città di Fossano presenta una popolazione al di sopra dei 65 anni pari al 25% del totale, dunque il progetto nasce dall'esigenza di intervenire su due caratteristiche della cosiddetta terza età, la cronicità e l'invecchiamento, per valorizzarne le potenzialità, rilevare e dare risposta ai bisogni e coinvolgere le famiglie rivoluzionando il classico approccio di tipo meramente assistenziale.

L'iniziativa fonda il suo sviluppo su una serie di obiettivi ben individuabili.

Costruire e alimentare una sorta di Cabina di Regia cittadina che costruisca relazioni e collaborazioni tra gli aspetti socio-sanitari e quelli ricreativi e culturali, valorizzando le competenze e la creatività.

Sviluppare un Gruppo operativo di progetto che programmi servizi di assistenza per l'utenza in fase di cronicità, con il coinvolgimento del Terzo Settore e dei servizi pubblici.

Attuare, in corso d'opera, un perfezionamento del lavoro integrato tramite modelli e protocolli attuati su un numero ampio ma circoscritto di casi familiari con persone ultrasettantacinquenni, coinvolgendo organismi partner pubblici e privati.

Spiega Ivano Bresciano, referente del progetto per Fondazione Noialtri: "Nel progetto Oltre abbiamo previsto un punto di snodo comunale che coordina e sviluppa le iniziative coinvolgendo gli organismi cittadini dedicati a cultura, sport e ricreazione. Ci poniamo come obiettivo, con questa grande rete, di condividere strategie comuni per ottimizzare gli interventi e le attività. Tutto ciò é fattibile solo insieme alle organizzazioni che già si occupano di persone anziane."

Sono già programmati sei eventi di coinvolgimento e aggregazione con la proiezione di altrettante pellicole nei mesi di agosto e settembre, il mercoledì, in contesti aperti al pubblico e scegliendo film che trattano tematiche legate alla Terza Età. Alla proiezione viene abbinata in alcuni appuntamenti un' attività ludica, ricreativa o sportiva.

Il programma completo, con ingresso libero con offerta libera h 21.00:

3 agosto - cortile Sims - film "Benvenuto ma non troppo"

10 agosto - frati cappuccini - film "Una storia vera"

17 agosto - tettoia piazza foro - film "Piano to Zanksar"

24 agosto - CAPS - film "Jimm's Hall"

31 agosto - piazzetta delle uova - film "La migliore offerta"

7 settembre - impianti via S. Lucia - La grande-messe

Infine, un gruppo di lavoro composto da medici, infermieri e operatori sociali sta mettendo a punti dei protocolli che verranno messi in atto da ottobre su una trentina di casi.