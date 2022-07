Le ACLI della Granda salutano la nuova giunta cuneese: "Bene l'assessorato del terzo settore"

Le Acli provinciali di Cuneo esprimono un augurio sincero di buon lavoro alla nuova Giunta del Comune di Cuneo, guidata dalla Sindaca Patrizia Manassero. L’associazione apprezza particolarmente la sensibilità verso il Terzo Settore, dimostrata dalla decisione di istituire (come richiesto espressamente dalle Acli di Cuneo durante la campagna elettorale) un assessorato ad hoc, che è stato affidato al vice sindaco Luca Serale, per questo ambito, in cui c’è tanto lavoro da fare e per il quale è fondamentale avere la possibilità di trovare un interlocutore dedicato nell’amministrazione.



“Siamo fiduciosi in una proficua collaborazione – dice il presidente provinciale Acli di Cuneo, Elio Lingua, anche a nome di tutta la presidenza provinciale – e auspichiamo che la nostra Associazione, nei diversi ruoli e compiti, possa essere di aiuto per il bene della comunità cuneese”.



Fanno parte della nuova Giunta alcuni aclisti che in passato e attualmente sono impegnati a vario titolo nell’associazione (Serale, Clerico, Pellegrino e Vernetti); in particolare, Valter Fantino, a cui sono stati affidati i settori: bilancio, tributi, economato, legale, contratti e sport, è a tutt’oggi dirigente provinciale Acli.



Dalle Acli provinciali di Cuneo l’augurio sincero di buon lavoro alla Sindaca e alla Giunta, nella massima disponibilità alla collaborazione, a servizio di tutta la città e delle frazioni cuneesi.