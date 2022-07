Per cause in via di accertamento si è verificato un incidente sulla provinciale 564 a Cuneo, davanti all'azienda Bottero. Due auto si sono scontrate. Non si conosce ancora la gravità di quanto accaduto, anche se non ci sarebbero persone incastrate.

Il sinistro si è verificato poco prima delle 14 di oggi, venerdì 15 luglio

Sul posto i vigili del fuoco di Cuneo e l'emergenza sanitaria.

È stato appena richiesto l'invio delle forze dell'ordine per regolare la viabilità.