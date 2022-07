Un video clip per la pace in anteprima: il nuovo presidente Rotary Saluzzo avvia il suo mandato

Serata musical – solidale sulle coordinate rotariane di pace e solidarietà per l’avvio di mandato di Gianfranco Devalle, nuovo presidente del Rotary Saluzzo, che ha inaugurato il suo anno sociale nel parco di Villa Radicati, a cielo aperto, con due progetti clou del suo programma.

In anteprima mondiale, per soci e ospiti presentati dal nuovo prefetto Cinzia Aimone, la proiezione del video “Start the music stop the war", sponsorizzato dal club saluzzese che girerà i Rotatry d’Italia e del mondo, oltre ai canali youtube con il messaggio espresso nel titolo, che coinvolge al primo ascolto.

A realizzare il video clip dove sono intrecciate musiche, stili, dance, voci bianche per parole di pace e immagini di Saluzzo come luogo d’origine, il compositore e produttore Enrico Sabena con il Dj Faber Moreira, al secolo Fabrizio Morero recordman delle oltre 200 ore no stop alla consolle. Un guinness in attesa di convalida, le cui immagini dell’ultima serata alla ex caserma Musso, intercettano l’anelito comunitario dello stare e gioire insieme che Sabena ha catturato nella sua composizione originale, destinata a diventare uno slogan di pace musicale.

In prima linea per Devalle il service solidale e biennale già annunciato del progetto “Casa Rotary” in collaborazione con i Rotary del Monviso: club Cuneo, Cuneo Alpi del mare e Mondovì. Si tratta di un alloggio a Manta di proprietà privata (Luisa Borrega) che sarà messo gratuitamente a disposizione per ospitare una famiglia dell’Ucraina, individuata dall’associazione Arca di Volpiano.

Rotary Saluzzo – ha spiegato Devalle si occuperà dell’arredamento e pagamento utenze. Per l’inserimento della nuova famiglia nella vita sociale, scolastica e lavorativa cittadina il sodalizio sarà aiutato dalla Cooperativa di Villa Luppo. L’amministrazione di Manta ha garantito inoltre il supporto per la parte burocratica relativa all’arrivo degli ospiti.

Dall’Ucraina alla serata rotariana saluzzese dove si è esibita. La cantante musicista Arina Azarova di Odessa , fuggita dal suo Paese 5 mesi fa per la guerra, arrivata in Italia con l’ intento di perfezionare gli studi musicali, ha trovato a Saluzzo, grazie all’intervento del Rotary cittadino in collaborazione con l’Apm, una nuova arpa della Salvi Arps di Piasco, per poter seguire il suo progetto, non avendo potuto portare con sé lo strumento in Italia.

La squadra dei giovani Rotarac Monviso, guidata da Luca Madala ha visto crescere nella serata il numero dei soci dopo la spilla appuntata ad Andrea Sandrone, neodiplomato in ragioneria, vincitore di una borsa di studio sportiva grazie a importanti risultati nel tennis che lo porterà alla Columbus State University in Georgia.

Ospiti della serata anche le giovani ragazze che parteciperanno allo scambio breve Rotary di un mese, quest’estate: Cinzia Camosso, 18 anni di Envie, e Giulia Blaganò, 17 anni di Barge, iscritta alla classe 4ª, entrambe del Soleri-Bertoni, con le rispettive corrispondenti Autumn Sena della Pennsylvania (Stati Uniti) e Asta Koivisto dalla città di Nokia in Finlandia.