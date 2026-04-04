Joinfruit incontra gli studenti: impresa, sostenibilità e futuro al centro del dialogo

Il Direttore, rag. Bruno Sacchi, ha illustrato in modo chiaro e coinvolgente la mission e la vision di Joinfruit soffermandosi anche sulla struttura organizzativa e sulle principali strategie adottate per operare in un mercato sempre più competitivo e in continua evoluzione. Grande attenzione è stata dedicata alle politiche di responsabilità sociale, tema oggi centrale per le imprese che vogliono coniugare crescita economica e rispetto per l’ambiente e la comunità.

Uno dei momenti più significativi è stato il dialogo con gli studenti sul concetto di sostenibilità. I ragazzi sono stati invitati a riflettere su cosa significhi realmente essere sostenibili oggi, comprendendo come non sia possibile delegare sempre ad altri la ricerca di soluzioni, ma sia necessario sviluppare una consapevolezza personale e collettiva.

In un territorio fortemente vocato alla produzione agricola Joinfruit ha sentito fortemente la responsabilità di investire in attività di economia sociale e circolare che coinvolgano anche le persone più “fragili”. In tal senso si colloca l’avvio di un’attività agricola all’interno della Casa Circondariale di Cuneo come opportunità di rieducazione e rinascita per i detenuti, con l’obiettivo di costruire un ponte fra le persone che si apprestano ad affrontare un reinserimento socio-lavorativo e i mondi produttivi, e avere la prospettiva di un successivo inserimento lavorativo nelle aziende promotrici del progetto, Joinfrut e Open Baladin, che si impegnano anche a collocare e valorizzare le produzioni di questa iniziativa attraverso i propri canali di vendita e ristorazione.

L’azienda ha inoltre sottolineato quanto sia fondamentale costruire un’immagine di affidabilità, elemento chiave per il successo e la credibilità nel lungo periodo. Essere coerenti con i propri valori e obiettivi rappresenta infatti un aspetto imprescindibile per ogni realtà imprenditoriale.

Non è mancato uno sguardo rivolto al futuro dei giovani presenti. Ai ragazzi è stato trasmesso un messaggio chiaro: costruire il proprio percorso con consapevolezza, scegliendo strade in linea con le proprie passioni e inclinazioni, senza lasciarsi eccessivamente condizionare da fattori esterni.

Infine è stata evidenziata l’importanza di valorizzare gli anni della scuola superiore come momento fondamentale di crescita, non solo dal punto di vista teorico, ma anche esperienziale. Accumulare esperienze formative, sviluppare competenze trasversali e mettersi alla prova rappresentano elementi decisivi per affrontare con maggiore sicurezza il proprio futuro.

L’incontro si è rivelato un’occasione preziosa di orientamento e ispirazione, capace di avvicinare concretamente gli studenti al mondo dell’impresa e alle sfide che li attendono.