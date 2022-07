Momenti di apprensione a Cuneo per un uomo, parrebbe di giovane età, che ha scavalcato la rete di protezione del viadotto Soleri con l’evidente intenzione di mettere in atto un gesto anticonservativo.



Da oltre un’ora il ponte è stato chiuso alla circolazione stradale, per dare modo alle forze dell’ordine di prestare soccorso all’uomo e dissuaderlo dal mettere in atto il grave proposito.

Sul posto sono presenti Carabinieri, Polizia Locale e Vigili del Fuoco.