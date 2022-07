Tre i feriti in due incidenti a Lagnasco e Magliano Alpi

E’ di due feriti il bilancio di un incidente verificatosi nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 18 luglio, a Lagnasco. Lo scontro poco prima delle 18, all’incrocio tra via Santa Maria e via Praetta. Sul posto emergenza 118 e una squadra di Vigili del Fuoco arrivati dal locale distaccamento. Al momento non si conoscono le loro condizioni dei feriti, già affidati dalle cure dei sanitari.

Di un’ora più tardi l’incidente tra un’automobile e un furgone andati a scontrarsi lungo la Statale 28 in territorio di Magliano Alpi, di fronte alla falegnameria Ferrero. Cosciente e in condizioni non gravi, l’uomo alla guida della vettura non riusciva a uscire dall’abitacolo, deformato dall’urto, per cui si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.